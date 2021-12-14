美國妹吃「台式牛排」：我困惑了！完全沒道理啊

記者陳俊宏／綜合報導

「我困惑了，我明明沒有點蛋和麵啊，我不是只點牛排而已嗎？」居住在台灣的美國賓州女生Kayla，分享第一次吃台式鐵板牛排的心得，「一開始這樣的組合完全沒有道理，但我現在慢慢理解它的奧義了。天啊！真的好好吃！」

Kayla接受《不要鬧工作室》訪問指出，她外號是「金門女孩」，因之前在金門住一年，現在搬到高雄，開始環島之旅。

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▲▼Kayla品嘗台式牛排，臉上露出幸福的表情。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



Kayla表示，在美國點牛排通常會搭配蔬菜、烤馬鈴薯，而不是麵條和一顆煎蛋，所以台式牛排對她來講完全沒道理啊。但她品嘗牛排沾蛋黃，直呼人間美味，略帶甜味還有些許胡椒味。

Kayla說，她其實從沒吃過蘑菇醬和黑胡椒醬，台式牛排另一個有趣的地方還加了碗豆和紅蘿蔔，她個人吃東西最喜歡每一樣都先分開單獨吃，然後再把所有東西混在一起吃。她分享吃完後的心得，「一開始這樣的組合完全沒有道理，但我現在慢慢理解它的奧義了。天啊！真的好好吃！」

對此，有日本人留言，「我是住在台灣的日本人，台式牛排真的很特別，第一次時看到我也嚇一跳。」有台灣網友解答，「我記得牛排加麵是因為怕顧客吃不飽，加蛋是為了營養，CP值很高，然後大家都這樣放了。」

▼台式牛排通常會加蛋和鐵板麵。（圖／記者陳俊宏攝）

