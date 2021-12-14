一言不合就打擂台！　市長決鬥政敵3回合「全程直播」勝負揭曉

Prefeito leva briga política para luta de MMA e apanha de ex-vereador



Políticos do AM subiram no ringue na madrugada deste domingo (12/12). O prefeito de Borba, Simão Peixoto, apanhou, mas foi apontado vencedor



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記者張靖榕／綜合外電報導

巴西一名市長和一名市議員因為對亞馬遜保育區內的水上公園開發案意見分歧，雙方從網路上叫囂「不服來戰」，到最後真的相約擂台上見。39歲的市長和45歲的議員大戰3回合，最終由主張開發的市長3回合完勝，這場全程直播的「政策擂台」也在當地引發關注。

▲市長佩索托和政敵席爾瓦大戰3回合。（圖／翻攝twitter）

綜合外電報導，巴西伯爾巴市（Borba）市長佩索托（Simão Peixoto），和政敵、前議員席爾瓦（Erineu Alvas Da Silva）月前隔空叫囂。席爾瓦因為不滿佩索托在亞馬遜保育區內進行的水上公園開發案，9月時在網路上抨擊佩索托是惡棍和騙子，還拍影片嗆聲佩索托「有種用拳頭說話」。

佩索托接受挑戰也上傳影片要席爾瓦「踹共」，雖然被部分選民批評這樣有失民選市長的身分和民意基礎，佩索托也一度軟化態度，但他仍表示「我不是一個街頭打仔，我是伯爾巴的民選市長，但如果他真的想一較高下，我已經準備好上場，我一直都是個贏家。」於是嚥不下這口氣的雙方，還是在12月站上擂台開打。

▲▼觀眾為了看政治人物打架，不惜花費500元一張門票的代價進場看戲。（圖／翻攝twitter）

「市政擂台賽」在12日凌晨2點30分進行，現場觀眾每人還付100元巴西盧比（約新台幣500元）入場費。佩索托和席爾瓦開打3回合共13分鐘，起初席爾瓦略佔上風，還對佩索托使出大腳迴旋踢，但很快體格更健壯的佩索托就一拳將對手擊倒，後續更兩度將對手逼進角落猛打，最終以3回合全勝的戰績，打爆想要保護保育區的席爾瓦。

巴西總統波索納洛2018年當選後，對於有「地球之肺」之稱的亞馬遜森林開發與否，就已經加大巴西社會間的分裂，現在又有正反兩方為了政策用拳頭解決，而不是與智慧和協商的正確方式來處理問題，令不少巴西網友感到憤怒，「這就是巴西最近的政治人物素質，很可怕。我們已經變成蠻荒大西部了。」