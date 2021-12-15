　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

怕酒駕被逮板橋男「亡命2.4公里」撞小黃　酒測通過卻吞5萬4罰單

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區凌晨4時許，一輛白色轎車行經捷運府中站一帶，被警員發現行車搖晃疑似酒駕，於是上前示意停車準備盤查，孰料轎車駕駛卻突然重踩油門加速逃跑，行駛約2.4公里後，在縣民大道三段、太和街路口撞上計程車，轎車上2人被趕到的警員制伏就逮。警方經酒測後發現駕駛酒測值為0.10mg/L，雖未達酒駕標準，但轎車一路蛇行、闖紅燈躲警，警方將依妨害公眾往來公共危險罪嫌偵辦，另依違規事實最高開罰5萬4千元。

▲▼陳男為躲警方追查，竟一路蛇行闖紅燈，撞上一輛計程車後才乖乖就逮。（圖／記者游宗樺攝）

▲陳男為躲警方追查，竟一路蛇行闖紅燈，撞上一輛計程車後才乖乖就逮。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼陳男為躲警方追查，竟一路蛇行闖紅燈，撞上一輛計程車後才乖乖就逮。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼陳男為躲警方追查，竟一路蛇行闖紅燈，撞上一輛計程車後才乖乖就逮。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方到場喝令2人趴下，並搜查隨身物品及車輛。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，陳姓男子（21歲）事發前開車載著徐姓少年（17歲），行經縣民大道、重慶路口，由於轎車一路搖晃，被警員發現疑似酒駕於是上前盤查，陳男見到警方上前，一度減速假意配合停車，卻趁隙加速逃跑，一路跑給警察追，警員見狀立即通報攔截圍捕，並在轎車後方閃燈、鳴警笛尾隨。

陳男為甩開警員，一路蛇行、闖紅燈，行駛約2.4公里後，在縣民大道三段、太和街口撞上前方一輛正在停紅燈的計程車，造成李姓運將（38歲）四肢有擦挫傷，而計程車被撞到鈑金凹陷、陳男轎車左前方車輪斷裂脫落。陳男、徐少撞車後趕緊下車，從車上拿走隨身物品後，簡單關心李男狀況，2人就走到太和街裡面。

▲▼陳男為躲警方追查，竟一路蛇行闖紅燈，撞上一輛計程車後才乖乖就逮。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼陳男為躲警方追查，竟一路蛇行闖紅燈，撞上一輛計程車後才乖乖就逮。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方到場將2人壓制逮捕。（圖／記者游宗樺攝）

追趕警力到場後，喝令2人趴下，並對2人搜身檢查，經搜身並且仔細查車後並未找到違禁品。經細問下，陳男才坦承自己有喝一點酒，怕自己酒測不過才想跑看看。警方對他酒測後，其吹氣酒精濃度為0.10mg/L，雖未達酒駕標準，但他為了躲警一路蛇行、闖紅燈，警方仍依妨害公眾往來公共危險罪刑，將車上2人帶回偵辦，另依違規事實最高開罰5萬4千元。

▲▼陳男為躲警方追查，竟一路蛇行闖紅燈，撞上一輛計程車後才乖乖就逮。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼陳男為躲警方追查，竟一路蛇行闖紅燈，撞上一輛計程車後才乖乖就逮。（圖／記者游宗樺攝）

▲計程車鈑金凹陷，而陳男轎車車輪斷裂脫落。（圖／記者游宗樺攝）

►萬里白宮行館海景房激殺價3899元！

ET快訊
婆婆討「一半年終」！媳婦求助丈夫　神回答驚呆網：你老公是豬嗎
林韋君爆熱戀張勛傑！打包回家3小時直擊　突衝出門急送醫
北上給男友驚喜！桃園女到公司門口愣住…一聽「我在加班」心碎了
後山小公主誇「越野神車小JJ」迷人　照片大到狂歪樓
彭博預言2022年八大黑天鵝　台海危機恐拖垮半導體產業鏈
王力宏爆離婚「最後稻草」曝！5年前就想分開　妻突心碎PO文

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三大電信「自有品牌手機」驚傳植木馬　孝親變起肖！到宮廟收驚

奇！禾馨蘇怡寧寄存證信函逼搬家　老父反告「棄養」卻不起訴

怕酒駕被逮板橋男「亡命2.4公里」撞小黃　酒測通過卻吞5萬4罰單

禾馨創辦人「因200萬股權」跟爸爸翻臉　1舉動擊碎老父心

禾馨創辦人爆棄養雙親！老父檢舉逃漏稅反擊　怒討回千萬房產

已婚色師校內與女學生3次性愛　法官判他3年6月還賠156萬元

3匪搶超商ATM百萬「最小才16歲」！　持槍恐嚇保全：不准動

遭爆涉林秉樞「買畫洗錢案」！許悔之怒回：若有我願墮入無間地獄

台中碩士男是「酒吧獵人」！帶妹離開5次都沒事　第6次慘了

義務律師涉造假害慘客戶空等　惡行被起訴被害人恐難求償

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

三寶相遇出事惹！貨車違停紅線　租賃車沒抓準距離...側面大擦撞

超車不慎！轎車被害慘自撞護欄　再撞聯結車...嚇喊：跑馬燈跑2次

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

吳宗憲突吐「Sandy婚後移民西雅圖」　曝高額禮金數字...劉畊宏因此搬去上海？！

三大電信「自有品牌手機」驚傳植木馬　孝親變起肖！到宮廟收驚

奇！禾馨蘇怡寧寄存證信函逼搬家　老父反告「棄養」卻不起訴

怕酒駕被逮板橋男「亡命2.4公里」撞小黃　酒測通過卻吞5萬4罰單

禾馨創辦人「因200萬股權」跟爸爸翻臉　1舉動擊碎老父心

禾馨創辦人爆棄養雙親！老父檢舉逃漏稅反擊　怒討回千萬房產

已婚色師校內與女學生3次性愛　法官判他3年6月還賠156萬元

3匪搶超商ATM百萬「最小才16歲」！　持槍恐嚇保全：不准動

遭爆涉林秉樞「買畫洗錢案」！許悔之怒回：若有我願墮入無間地獄

台中碩士男是「酒吧獵人」！帶妹離開5次都沒事　第6次慘了

義務律師涉造假害慘客戶空等　惡行被起訴被害人恐難求償

柯瑞正式追平艾倫　2973顆並列NBA史上三分球王

北韓特務抓大量妙齡女玩「密室性虐」致死！　金正恩也救不了

被100隻企鵝包圍！屏東海生館首創「餵食企鵝」體驗回來了

CHANEL「狗啃假髮」網熱議：時尚好難懂　「寶貝球」小包爆擊心臟

林韋君爆熱戀張勛傑！「打包回家3小時」　突載她衝出門急送醫

三大電信「自有品牌手機」驚傳植木馬　孝親變起肖！到宮廟收驚

日本藥妝天王「松本清西門旗艦店」扛不住！　開幕2年結束營業

媽電話遙控退冰虱目魚！兒一開冰箱看傻　網笑：只能叫阿嬤來

每天壓力如山大？改變「生活5件小事」，煩惱一掃而空

「有時候是我們困住了自己」　5個小改變開啟極簡，心靈更平靜

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

社會熱門新聞

網紅名醫逃漏稅「檢舉人竟是他爸」　老父討千萬房產

信義區貴婦棄老母　「在門口哭也拒見」

《天堂W》突鎖帳號　桃園逾千玩家組自救會

3歹徒搶超商ATM　劫走100萬現金

持槍3匪搶超商　歹徒最小才16歲

台中碩士男是「酒吧獵人」！帶妹離開5次都沒事　第6次慘了

虎尾死亡車禍！騎士閃轉彎車撞電桿亡

色師與女學生3次性愛判刑還賠156萬元

高醫涉誤判超過200件毒品　害慘16起坐冤獄

林秉樞劈腿禾馨護理師　逼診所內下跪

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

警追出16年無名女屍　神探：真的顯靈了

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

遭爆涉林秉樞買畫洗錢案！許悔之怒回應

更多熱門

相關新聞

喝酒還幫老公代駕　因豬隊友露餡

喝酒還幫老公代駕　因豬隊友露餡

高雄一名尤姓婦人日前在家小酌二杯威士忌後，突然接獲丈夫找她代駕，兩人騎車回家途中，丈夫因未戴安全帽遭警方盤查，員警發現尤婦身上散發出濃濃的酒味，經酒測後果然超標，當場依公共危險現行犯逮捕，尤婦傻眼直呼：「我有夠衰！」

珠心算權威開賓士衝騎樓　酒駕累犯下場出爐

珠心算權威開賓士衝騎樓　酒駕累犯下場出爐

趴引擎蓋遭甩死　駕駛判刑13年2月定讞

趴引擎蓋遭甩死　駕駛判刑13年2月定讞

酒駕男剛交保又搭霸王車　紅外套+沙灘褲露餡

酒駕男剛交保又搭霸王車　紅外套+沙灘褲露餡

他2個月2度酒駕　法官「不撤銷緩刑」曝理由

他2個月2度酒駕　法官「不撤銷緩刑」曝理由

關鍵字：

酒駕蛇行酒測公共危險

讀者迴響

熱門新聞

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

黃偉晉「右眼突見瘀青」！　急奔眼科開刀：嚇歪

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口心碎了

黑人牙膏走入歷史　改名「好來」

雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝　這天起全台有雨

KID看她1舉動崩潰飆髒話！　車內狂唸峮峮2小時

2022年愛情修成正果3星座！他桃花旺爆被提醒：小心暈船

小學生穿「一間房」上學！網細看行頭驚

王力宏驚傳8年婚斷！經紀人回應

老公出軌妹妹　人妻竟願3人行

網紅名醫逃漏稅「檢舉人竟是他爸」　老父討千萬房產

理科先生發聲！曝決定離婚關鍵

超多人做過！髮型師揪5大洗髮錯誤

不換牙刷「6個恐怖下場」罹癌率增！

更多

最夯影音

更多
愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次
轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面