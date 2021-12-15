怕酒駕被逮板橋男「亡命2.4公里」撞小黃　酒測通過卻吞5萬4罰單

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區凌晨4時許，一輛白色轎車行經捷運府中站一帶，被警員發現行車搖晃疑似酒駕，於是上前示意停車準備盤查，孰料轎車駕駛卻突然重踩油門加速逃跑，行駛約2.4公里後，在縣民大道三段、太和街路口撞上計程車，轎車上2人被趕到的警員制伏就逮。警方經酒測後發現駕駛酒測值為0.10mg/L，雖未達酒駕標準，但轎車一路蛇行、闖紅燈躲警，警方將依妨害公眾往來公共危險罪嫌偵辦，另依違規事實最高開罰5萬4千元。

▲陳男為躲警方追查，竟一路蛇行闖紅燈，撞上一輛計程車後才乖乖就逮。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方到場喝令2人趴下，並搜查隨身物品及車輛。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，陳姓男子（21歲）事發前開車載著徐姓少年（17歲），行經縣民大道、重慶路口，由於轎車一路搖晃，被警員發現疑似酒駕於是上前盤查，陳男見到警方上前，一度減速假意配合停車，卻趁隙加速逃跑，一路跑給警察追，警員見狀立即通報攔截圍捕，並在轎車後方閃燈、鳴警笛尾隨。

陳男為甩開警員，一路蛇行、闖紅燈，行駛約2.4公里後，在縣民大道三段、太和街口撞上前方一輛正在停紅燈的計程車，造成李姓運將（38歲）四肢有擦挫傷，而計程車被撞到鈑金凹陷、陳男轎車左前方車輪斷裂脫落。陳男、徐少撞車後趕緊下車，從車上拿走隨身物品後，簡單關心李男狀況，2人就走到太和街裡面。

▲警方到場將2人壓制逮捕。（圖／記者游宗樺攝）

追趕警力到場後，喝令2人趴下，並對2人搜身檢查，經搜身並且仔細查車後並未找到違禁品。經細問下，陳男才坦承自己有喝一點酒，怕自己酒測不過才想跑看看。警方對他酒測後，其吹氣酒精濃度為0.10mg/L，雖未達酒駕標準，但他為了躲警一路蛇行、闖紅燈，警方仍依妨害公眾往來公共危險罪刑，將車上2人帶回偵辦，另依違規事實最高開罰5萬4千元。

▲計程車鈑金凹陷，而陳男轎車車輪斷裂脫落。（圖／記者游宗樺攝）