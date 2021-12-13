就是他！酒駕男剛交保又搭霸王車　紅外套+沙灘褲露餡

▲男子酒駕遭移送法辦後又搭「霸王車」回家，因身穿顯眼紅外套，再度被警方逮獲送辦（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮黃姓男子日前因酒駕遭警方查獲，訊後被移送至南投地檢署，交保後沒錢搭車返家，卻還是攔下一台計程車乘坐，抵達時趁隙逃逸，司機不甘損失車資而報警；警方從受害人描述對方穿著紅外套等特徵，以及從地檢署前上車等跡證，查獲就是才因酒駕遭逮移送的黃男犯案，隨即通知他到案，依詐欺罪嫌二度交由檢方法辦。

埔里警分局指出，一名計程車司機李姓男子日前赴鯉潭派出所報案，指在南投市的南投地方法院和地檢署大樓前被一名男子攔車搭乘，一路將他送至約50分鐘車程的埔里，未料抵達時該男謊稱說要下車拿錢付費，接著就跑得不見人影，李姓司機被搭「霸王車」後相當氣憤，因此報警求助。

警方獲報後，先調閱路口週邊監視器，但該男子下車路段不巧並沒有相關畫面可查，加上李男並未開啟計程車上之行車紀錄器，增加辦案難度；所幸再次詢問李姓司機後，得知嫌犯穿著顯眼的紅外套、沙灘褲，加上是在地院前上車，員警懷疑可能是遭移送對象，遂聯繫分局其他派出所，終於發現桃米派出所4日晚間查獲的43歲黃姓酒駕男子，其服裝、樣貌均與受害人的描述相似。

警方進一步調閱桃米所駐地監視器畫面讓李姓司機指認，確認黃男就是搭霸王車之嫌疑人，隨即通知他到所說明；黃男發現警方已找上門來，遂至派出所坦承，因酒駕遭警方查獲後移送至地檢署，交保後身上沒有錢可以搭車返家，臨時起意想坐「霸王車」、詐騙計程車司機，警方訊後依詐欺罪嫌將他函送地檢署法辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►南投民宅火警母子3人獲救 住警器裝設位置太低延遲鳴響



►「想看垃圾車」自行開窗 2歲男童從4樓墜地致顱內出血



►奇蹟！全中運奪金車禍險送命 空手道女將潘尹恩7個月後再奪冠



►火燒合歡山空拍畫面曝！已毀邊坡7公頃還未熄 未下雪慘先黑了頭