珠心算權威開賓士「保齡球式」衝騎樓　硬拗車壞掉下場出爐

記者黃宥寧／台北報導

中華國際珠心算數學腦訓學會陳前理事長，過去有2次酒駕遭判刑，今年8月駕駛賓士C180到士林區延平北路5段買食物，車輛「保齡球式」失控撞進騎樓，導致路旁6部汽、機車遭波及。警到場實施酒測達0.89mg/L，他向警供稱「車子機械故障才釀禍」。士林地檢署偵結，依公共危險罪提起公訴，建請法院加重其刑，量處有期徒刑6月，以示懲戒。

52歲陳男為「中華國際珠心算數學腦訓學會」前理事長，更擁有珠心算最高等級的十段高手，在業界頗負盛名，也在北市經營補習班。

今年8月8日下午在家喝完葡萄酒後，駕駛賓士C180到士林區延平北路5段購買食物，卻因不勝酒力導致車輛失控「保齡球式」撞進騎樓，波及店家及6部機車、汽車。警方獲報到場處理，對他進行酒測，酒測值竟高達0.89mg/L。他急忙向警方解釋「我沒喝酒，僅是吃心律不整藥物」，做筆錄時仍矢口否認酒駕，並稱是車子機械故障。

▼珠心算權威酒駕衝撞店家。（圖／記者黃宥寧翻攝）

《東森新媒體ETtoday》當時致電給陳男，他無辜稱「我已經因為過去酒駕戒酒快1年多了！」他解釋，8日開的是老婆的賓士C180，他平常都是開E350，老婆的賓士是8年車，去年因安全氣囊問題有被召回，可能是車子機械故障才釀意外；最後他態度誠懇的表示，「就算籌錢我也會負起所有賠償。」

偵查時，陳男坦承酒駕，認定他構成公共危險，依法起訴，並聲請簡易判決處刑，檢察官根據2018年10月31日判決指出，他因犯不能安全駕駛動力交通工具罪，依公共危險罪判處有期徒刑3月；2018年12月12日，也因酒後駕車，判處有期徒刑2月，併科罰金新台幣4萬元，建請法院量處有期徒刑6月，以示懲戒。

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