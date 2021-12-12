他2個月2度酒駕！法官「不撤銷緩刑」曝理由：坐牢太嚴苛

▲曾男2個月內二度酒駕，檢方為此聲請撤銷前案緩刑，但被法官駁回。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

曾姓男子今年3月因酒駕被逮，豈料，判決出爐前、同年5月竟再度酒駕；前案被依法判刑2月、緩刑2年，後案則被判刑3月、併科罰金1萬。桃園地檢署認為，曾男2月內二度酒駕，有執行刑罰必要，故向法院聲請撤銷緩刑。不過，高院認為，曾男前案判決出爐前，不知會獲得緩刑，且期間內未再犯其他刑案，因此若是撤銷前案緩刑，曾男將入獄服刑，對其未免過於嚴苛，違反比例原則，故駁回抗告。

判決指出，曾男（42歲）今年3月間喝完枸杞酒後騎車遭逮，法官認為其犯後坦承不諱，本次酒駕未釀上亡，態度尚佳且無前科，今年5月19日依法將他判刑3月、緩刑2年，並支付公庫4萬。怎料，前案判決出爐前、今年5月12日，曾男喝完啤酒後，仍騎車上路，再度酒駕遭逮。法院於今年6月21日依法將曾男判刑3月，得易科罰金18萬；併科罰金1萬、得服勞役10日。

桃園地檢署認為，曾男2月內二度酒駕，可依《刑法》第75條之1第1項第1款「緩刑前因故意犯他罪，而在緩刑期內受六月以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告確定者」」撤銷緩刑宣告，有必要執行刑罰。

一審桃園地院勘驗相關事證，認為尚無其他積極證據佐證故駁回。事後，桃園地檢署提抗告，主張曾男酒駕被逮後仍一再酒駕，犯下同罪，危害社會，足見曾男惡性重大、不知悔改，非偶發犯罪。

二審高院認為，曾男確實有在緩刑期間再度犯罪，不過有鑑於現今刑罰目的，除了為制裁不法外，還有教育、教化受刑人重返社會的意義，若不加以審酌各案實際行為時間點、具體情節，一律撤銷緩刑，恐有違法比例原則。

高院指出，曾男雖是2月內二度酒駕，但他在前案判決出爐前，不知自己會獲得緩刑，此舉與已獲緩刑、仍再度犯案的人有別，再加上他已支付公庫4萬元，緩刑宣告期間內未再犯其他刑案，若撤銷前案緩刑，曾男將入監執行，對其未免過於嚴苛，違反比例原則；此外，檢方僅提出前案、後案判決，並未提出其他證據佐證，緩刑對曾男無效，因此日前駁回抗告，全案不得再抗告。

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