西非國家有疫苗也不打！百萬劑過期只能廢棄　專家憂再有新變種

▲疫苗覆蓋率低很有可能會導致新變異株出現。（示意圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

全球新冠肺炎疫情因新變異株Omicron出現再度邁入高峰，然而儘管專家先前曾經示警，非洲地區疫苗覆蓋率低很有可能導致其他新變種病毒再度出現，但當地民眾卻因確診數下降，大大降低施打意願。光是西非國家塞內加爾預計年底前就要因為疫苗打不完，報廢40萬劑的過期疫苗，而奈及利亞11月也有超過100萬劑疫苗因過期遭到廢棄。

世界衛生組織先前曾經公開指責部分大國，為了讓國民接種多劑疫苗，因此購買了大批疫苗，但卻沒有遵守當初與COVAX計畫的承諾，提供疫苗資源給開發中國家或落後國家。而這樣疫苗極度不平均的情況，也促使了Omicron這個更具傳播性的變種病毒出現。科學家曾證實，病毒會在疫苗覆蓋率低且傳播率高的地區發生變異。

▲部分西非國家民眾認為沒必要接種疫苗，導致大量疫苗無法消化進而過期。（示意圖／路透）



位於西非的塞內加爾目前累計已有7.4萬例確診，疫情相較周遭其他國家趨於平緩，不過卻也因此導致民眾的疫苗施打意願不高。當局直言，由於確診數下降，不少民眾認為新冠已經不存在在該國，因此就不重視疫苗接種。還有一個原因則是，儘管部分富有國家近日終於捐贈疫苗，但民眾卻覺得疫苗效期只剩3個月太短，不肯施打，導致大量疫苗就這樣過期報廢。

根據世界衛生組織的數據，低收入國家中只有7.5%的民眾接種了第一劑的疫苗，然而在高收入國家中，有63.9%的人口至少接種過首劑疫苗。其中在歐盟與美國，至少有70%的人口接種過一劑以上的疫苗。另一方面，除了富國掌控疫苗資源導致開發中國家無疫苗可打外，「疫苗猶豫」也是另一個導致這些地區疫苗覆蓋率低下的原因。

截至目前為止，塞內加爾全國只接種了200萬劑疫苗，並只有5.9%的人口完整接種，這樣一來恐怕會讓疫情更加難以平息，同時增加病毒持續傳播並出現新變異株的風險。此外，奈及利亞11月也有100萬劑的疫苗因過期報廢。