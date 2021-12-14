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已婚色師校內與女學生3次性愛　法官判他3年6月還賠156萬元

▲國中男師被控在任職校園內，與13歲女學生發生3次性愛，台南地院合併判他3年6月徒刑外，民事判他共賠女學生及其父母共156萬元。（圖／記者林悅攝）

▲國中男師被控在任職校園內，與13歲女學生發生3次性愛，台南地院合併判他3年6月徒刑外，民事判他共賠女學生及其父母共156萬元。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

在南部地區一所國中擔任體育老師的男子，因代理班導師，與13歲女國中生發生師生畸戀，2020年涉嫌利用清晨上課前與午休時間，在校內音控室與女學生發生性關係，台南地院依3項對未滿14歲幼女性交罪，合併執行3年6月徒刑，
另需賠女學生及其父母共156萬元。

判決資料指出，被告男師在國中擔任體育老師，並代理女學生班上的導師工作，與13歲女學生頻繁相處下，竟日久生情發展出師生畸戀。男師明知女學生未成年，性觀念尚未成熟，竟先後於2020年10月30日中午、2020年11月初某日清晨6時許與2020年11月20日清晨6時許，三度在該校內一處場館音控室，誘引女學生同意跟他發生性關係。因女學生的母親發現女兒拿的不是父母提供的手機，詢問女兒及查看手機內與男師對話內容，才發現此事，家長通報校方與警方追查，才讓男師誘淫女學生的驚人內幕曝光。

台南地院合議庭法官痛批被告已30餘歲，身為人師且有妻室，竟與年少女學生交往不僅逾越師生倫理，且為滿足自己色慾，竟大膽利用上課前與午休時間在校園內與女學生性交，行為惡性不輕、更對女學生身心健康與人格發展產生不良影響。雖然其犯後坦承犯行、有積極面對罪責的誠意，但在未與女學生及其家長達成和解、彌補傷害，依3項對未滿14歲幼女性交罪各判刑3年1月，合併應執行3年6月。

此外，女學生與其父母也向該名被告男師提出附帶民事求償，台南地院民事庭法官審酌後判男師須賠償80萬元給女學生，並各賠38萬元給女學生的父母，合計156萬元，本案刑事部分已上訴二審，民事部分還可上訴。

據了解，管轄學校教育主管機關，此案在發生後1個月內，已完成案子通報與調查，並通告全國各縣市教育單位將該名男師列入不適任教師，終身不得再進用教職。該男師案發後已離開教職，轉到民間公司上班。而女學生部分，家長基於保護孩子的立場，已讓女兒轉換學習環境，由社工持續追蹤輔導。

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