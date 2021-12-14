男人一聽秒龜縮！兩性作家揭「床戰4大NG金句」　這句話殺傷力最強

▲兩性作家曝4大床戰NG句子。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

在床上與另一半激戰時，說些dirty talk可以幫助彼此營造出激情的情慾氛圍，不過如果不小心說錯話，可能會讓對方瞬間冷掉，兩性作家「欣西亞」整理出四大在床上超NG的句子，提醒大家避開地雷，千萬別在濃情蜜意時說出，「會讓男人立刻倒陽！」

欣西亞在粉專PO文，「讓男人立刻『倒陽、龜縮』四大金句」，第一個就是「沒頭沒腦冒出一些日常生活會話」，在氣份正曖昧火熱時，突然吐出一句「我明天早上還有個會要開」、「我突然想到一件事」、「今天禮拜幾？現在幾點？」都可能讓對方急流勇退，「因為妳完全沒在專心，也暗示他的工夫爛到讓妳放空放到火星去，滿頭苦幹根本幹心心酸的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二點是「說出任何關於他老二的負面評價」，最錯誤的一句話就是「請問你進來了嗎？」欣西亞表示，很多時候男生不是沒有FU，可能只是硬度還不到百分百，這時候女生可以轉守為攻，對另一半說「親愛的，換我來幫你」，可以讓自己脫離尷尬的狀況，也能轉移對方的注意力，讓他再展雄風。

第三點是「發出笑聲」，當另一半邁力衝刺，使出各種招式時，「妳都只是咯咯笑而不是啊啊叫，那實在也教人無法提起性致」，除非是沒有享受過性愛的滋味，否則當性慾被點燃，小宇宙爆發，「高潮迭起時，那種feeling絕對無法讓妳笑出來，而是抓緊床單放聲尖叫」。

▲千萬不要批評男生的。（示意圖／freephotomuscle）

最後一個則是殺傷力最強、讓精蟲上腦的男人瞬間從紅樹林退潮到台北車站的必殺金句，「我愛你、跟我交往吧、我們結婚吧！」對男人來說，越單純、越不用負責的性愛才是越美好的，因此在這時拿出重於泰山的話，或終身大事煩他，「根本存心鬧場，要他貢龜啊」，交往許久的小倆口恐怕都捱不過了，更何況是一夜情的床伴，只會破壞炮友間的生態平衡而已。

最後，欣西亞強調，「少說話，多做事」不但是上床的基本禮貌，也是尊重對方的一種美德，多說可能多錯，不如就不要說話，但是太過安靜又很煞風景，「就讓自己自然而然地發出愉悅的叫床聲，才是最得宜囉！」