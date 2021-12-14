3匪搶超商ATM百萬「最小才16歲」！　持槍恐嚇保全：不准動

記者趙蔡州、陳豐德／新北報導

新北市五股一間超商今天（14日）下午發生搶劫事件，3名歹徒趁保全人員打開ATM補鈔時，突襲並搶走機台內100多萬現金，逃逸2小時後在新北三峽落網。警方表示，歹徒團隊以46歲林姓男子為首，其中一名嫌犯年僅16歲，由於3人掌握了補鈔時間，初步懷疑是有計畫犯案，詳細案情待進一步釐清。

警方初步調查，歹徒團隊以46歲林姓男子為首，另外2人分別為21歲劉姓男子與16歲未成年嫌犯，並在車輛上查扣到作案用的改造手槍2把，以及被搶走分裝成數袋的100多萬現金，3名歹徒後續被帶回蘆洲警分局訊問，確切遭搶金額及犯罪動機待進一步釐清，全案將朝強盜罪嫌偵辦。

▲新北五股超商發生搶案，3名歹徒持槍劫走100多萬現金。（圖／記者陳豐德翻攝）

事件發生在14日下午5時，銀行保全人員在五股區凌雲路三段一間超商準備補鈔，不料才剛打開ATM，就有2名歹徒持槍衝進超商，並向他們大喊「不准動」，他們不敢反抗，最後被劫走100多萬元，歹徒得手後，在外面1名同夥的接應下，上車後逃逸無蹤。

事件發生後，新北警方立刻成立專案小組追查，發現3人搶劫後逃往三峽，鎖定車牌以車追人，今晚7時許在三峽中正路二段、中園街口順利攔下歹徒的逃逸車輛，迅速展開包圍並喝令3人下車投降，3名嫌犯眼見已經被完全包圍，放棄抵抗乖乖就逮。

▼新北市長侯友宜趕到現場關心案情。（圖／民眾提供）

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