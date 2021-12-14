夢裡的女人再迴旋　許曉丹載歌載舞推「畫家與模特兒」展

▲迴旋夢裡的女人許曉丹。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

曾以「迴旋夢裡的女人」而聲名大噪的許曉丹，近年來積極推廣美學教育，近日她舉辦「畫家與模特兒」高雄市科學美育協會會員聯展，展出油畫、壓克力、水彩、色鉛筆素描等作品76件，開幕典禮上許曉丹以別開生面的方式將歌唱、舞蹈與繪畫融合在一起，「畫中有歌、歌中有舞」。

▲許曉丹（左）載歌載舞。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

出生於雲林縣的許曉丹，東海大學歷史學系畢業，1988年創作舞台劇「迴旋夢裡的女人」，在最終幕全裸演出轟動全台，被以妨害風化罪移送法辦；1991年和葉子楣合演香港三級片「女機械人」，1989年到1995年以「奶頭對抗拳頭」口號三度在高雄市參選立法委員均失利，有「台灣小白菜」之稱。

許曉丹情史豐富，但至今僅有兩段正式婚姻，第一段舉辦「伊甸園婚禮」，全身只有3片樹葉遮掩，再度轟動全台，但3個月後即以離婚收場；與第二任丈夫中醫師謝安石結婚16年，2012年謝安石病逝後，她開設美容工作室，但始終鬱鬱寡歡，後來在吳素蓮等姊妹淘鼓勵下，轉型以藝術家角色重新出發，並勤練歌舞與鋼琴，也嘗試寫歌，自許成為一位全方位的藝術精靈。

▲許曉丹與高雄市科學美育協會會員推出畫展。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

目前擔任高雄市科學美育協會理事長的許曉丹表示，畫家與模特兒，自古至今都是美術史最有人文內涵的故事，她與科學美育協會創會理事長吳素蓮相知相惜30年，這次展出的作品，無論是靜態畫作、動態歌舞都是會員日常生活觀察、經歷、和情懷觸動所激發產生。

許曉丹指出，這次的展覽是基於對美育的信仰，融合策展人吳素蓮的理念，以繪畫、歌唱、舞蹈作為她們表現的元素。靜態展覽共有7個單元，展期從即日起到21日止，地點在在文化中心至美軒。