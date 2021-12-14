麻油料理立法院上菜　黃偉哲北上推銷台南優質胡麻

▲台南市長黃偉哲特地北上立法院，出席「台南優質胡麻暨產銷履歷農特產品推廣行銷展售活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南的鄉間在稻穀秋收後，各地也陸續進入胡麻產季，阡陌田間不時可看見束麻成堆的田園風景，台南市長黃偉哲為行銷台南優質胡麻，14日特地北上立法院出席「台南優質胡麻暨產銷履歷農特產品推廣行銷展售活動」。

台南市長黃偉哲感謝農糧署，連續3年大力行銷台南優質胡麻給全國民眾，2021年也是他連續第2年來到立法院推廣台南胡麻，期待能讓胡麻節、胡麻季不只在台南，更延伸到台灣各地，年年都帶來分享給北部的民眾與好朋友。



台南市長黃偉哲說，非常高興又回到立法院，來跟大家一起分享台南最好的麻油及相關的農特製品，最近大家國事如麻，但是吃了麻油的產品，包括麻油雞還有很多好吃的麻油香麵，保證不會心亂如麻。他說接下來還有陸陸續續非常多的、最好的台南農特產品要再次進攻台北，包居鳳梨、芒果以及文旦，還有虱目魚、台灣鯛，這些都是我們台南最好的。





黃偉哲說，再過不久就是冬至，傳統除了吃芝麻湯圓，也可選擇最具有台南味的胡麻料理；接下來也要迎接聖誕節與跨年，與家人圍爐可選擇麻油雞火鍋等溫補食品，近期許多商品陸續調漲，胡麻產品價格目前仍是物美價廉，cp值高，呼籲民眾不要錯過。





台南市農業局長李建裕指出，台南市是國內胡麻（芝麻）主要產區，也是台灣胡麻的故鄉，農會與農民契作，採收後的胡麻做農藥殘留檢驗，品質安全有保障，確保生產的麻油安全，讓消費者吃的美味又健康。





李建裕說，目前台南產區的胡麻大部分已採收放置田中乾燥準備打麻，因栽種的時間不同，會在明年國曆一月底前全部採收完成，榨油工作可望持續到農曆春節過後。台南各農會研發許多優質胡麻產品，有胡麻油、芝麻拌麵、芝麻香鬆、芝麻糖、芝麻醬、芝麻霜淇淋、芝麻包子及黑芝麻香腸、麻油雞料理包等，並自創品牌如西港區農會的「胡麻嫂黑麻油」、善化區農會的「善緣」及安定區農會的「心安定」等伴手禮盒，送禮自用兩相宜，歡迎全國民眾多多採購，挺在地農產品。





台南市政府農業局表示，今日的活動除行銷各種胡麻產品外，現場也展售台南精選優質的南得極品好物，像是鹽水區農會的「好麵成雙」雙罐禮盒與「鹽分地柑仔蜜」番茄禮盒、手工日曬意麵（細麵、寬麵）、番茄果乾。110年台灣好米禮盒網路人氣冠軍-芳榮米廠「無米樂穰滿之禮」禮盒，以及通過產銷履歷驗證的國產龍眼蜂蜜等。希望透過今日的活動讓全國民眾知道，來台南不只胡麻，還有更多美味農特產等您來品嚐。