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女大生填錯手機「反羞辱外送員」：老娘就是你上帝...網全炸鍋

外送員被女大生羞辱。（示意圖／PIXABAY）

▲外送員被女大生羞辱。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

大陸安徽省合肥市近日發生一起外送糾紛，外送員控訴，一名女大生給了錯誤的手機號碼，導致無法成功配送，之後對方順利拿到東西後，竟羞辱「在這打工就是我兒子」，讓他相當委屈。對此校方表示，女大生是新生，希望大眾可以寬容點。

根據陸媒《極目新聞》報導，外送員表示，當天發現手機號碼不對，立刻傳訊息詢問，結果對方連續2次都回「送西門」，讓他很火大；外送員傳訊，「手機號是不是留錯了，多送一趟一句謝謝不會說？怎麼一口命令的語氣。」

下秒女大生傳語音訊息，「顧客就是上帝，老娘本來就是你的上帝，不命令你命令誰啊，你現在在這打工，你就是我的兒子一樣，智障。」不僅如此，女大生還嘲笑，外送員就是要承受這些，而且承受完還得給顧客笑臉。（影片請點我）

外送員之後連絡到學校老師，豈料，老師居然護航，「這就是一件小事，一個巴掌拍不響。」外送員開始反思自己到底哪裡做錯了，最後決定提出辭職，「我只需要一個誠懇的道歉，我再窮，也是靠努力掙錢的，如果家境好，誰會選擇做外送？」

消息曝光後，許多人撻伐女大生的行為；對此校方出面緩頰，當事女同學已經道歉，而外送員也接受了，後續將聯繫其父母；校方表示，女學生是新生，希望網路輿論能對孩子寬容一點，給她改正錯誤的機會。

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