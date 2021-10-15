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美國海軍開第一槍！祭鐵腕「強制接種疫苗」　拒打者直接退役

▲▼美國海軍接種新冠疫苗。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲美國海軍開出首槍，強制所有海軍接種新冠疫苗，否則將被迫退役，下同。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者葉睿涵／綜合報導

美國海軍14日宣布，為了避免軍方再爆群聚感染，所有海軍必須在年底前完整接種新冠疫苗，否則將以一般榮譽退役方式強制未接種者離開部隊。儘管美軍早已強制所有軍人必須接種疫苗，但海軍是其中態度最強硬的軍種。

綜合外媒報導，美國迄今已有逾98%的現役海軍已開始或完成新冠疫苗接種，以確保在全球部署的海軍能持續保持在備戰狀態。然而海軍的目標是打造一支全面接種疫苗的部隊，以應對持續肆虐的新冠所帶來的致命威脅，因此特別祭出鐵腕政策，強制所有海軍接種疫苗。

▲▼美國海軍接種新冠疫苗。（圖／翻攝自美國海軍官網）

現役人員與預備役人員須分別在11月28日及12月28日前完成接種，拒絕接種者將接獲書面通知，要求他們在5天內開始接種或申請疫苗豁免，否則將被動地以一般榮譽退役方式離隊。被除役者可能會失去相關福利，或是必須償還培訓教育費用，出於健康或宗教因素被豁免接種者則不在此列。

截至目前為止，美國已有164名海軍染疫而死，其中有144人未接種疫苗。這龐大的數量遠遠超過了同期所有因健康或意外受傷或死亡的總人數，讓海軍深感遺憾。儘管美軍早在8月底便強制軍人接種疫苗，但海軍卻是其中態度最強硬的，因為他們認為，「一旦有1人染疫就可能傳遍整艘船艦或潛艦，迫使任務中止。」

美國國防部發言人柯比（John Kirby）12日表示，美軍140萬現役人員中有96.7%已接種至少一劑疫苗，83.7%已施打2劑，雖然如果所有軍種採取和海軍一樣的強硬措施，可能會讓美軍流失多達4萬6000名軍人，不過他們認為，在截止日期前，應該會有更多人願意接種疫苗。

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