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年終升級家電最划算！多樣豪禮滿額贈、會員再享百萬回饋　升級家電、年終採購一次備齊

▲▼ 過年發紅包,紅包 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲大同3C感恩回饋大方送祭出多項豪禮，自己幫自己加年終就趁現在！（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

又迎來歲末年終的時刻，正是除舊佈新、升級家電與3C用品的好時機！大同3C即日起至12/31推出感恩回饋大方送，全館單筆消費滿額贈好禮三選一，2萬5千元、5萬元、10萬元、30萬元等，皆有豐富品項滿額贈，從上班族最愛的咖啡機到家家戶戶都實用的電火鍋、電子鍋，連變頻雙門冰箱、變頻洗衣機通通都可以免費帶回家！會員還可享更多回饋，單筆消費滿3,000元就有機會抽中百萬會員點數！無論是年終尾牙大宗採購、朋友聚會挑選聖誕交換禮物，或是新春送禮、為家中升級家電，搭上大同3C滿額贈都超划算。

▲轉型掀起新時尚旋風！　「大同3C家電品牌館」質感爆棚。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼大同3C年末感恩回饋，滿額贈品項多，Panasonic、夏普還有品牌獨家獻禮，讓消費者一次買好買滿。（圖／資料照）

▲▼家電,疫情,儲存,冰箱,冷凍櫃,銷售,大同3C。（圖／記者陳建宇攝）

▲轉型掀起新時尚旋風！　「大同3C家電品牌館」質感爆棚。（圖／記者謝婷婷攝）

▲花同樣的錢，大同3C讓你優惠拿到手軟。（圖／資料照）

感恩回饋大放送當然不只這樣，除全館活動滿額贈外，還有國際牌跟夏普的品牌獨家獻禮要送給你！活動期間大同3C獨家加碼，只要在門市購買品牌指定商品就有獨家贈品，買國際日製洗衣機送國際牌電熨斗以及強化餐具10件組等好禮、買夏普指定水波爐系列除了送負離子頭皮按摩器以外，獨家再加送飛利浦黑晶爐！全家大小的需求一次顧好，優惠多到數不完，大同3C讓你花同樣的錢獲得更多滿足，買東西也能買得心安理得。

疫情趨緩後國內旅遊熱潮持續延燒，12/31前於大同3C購買大同品牌全系列家電，只要單筆消費滿3,000元並上網登錄發票，就可抽5,000元旅遊禮券；購買大同冰箱、洗衣機、液晶再加碼抽75型大液晶，好康拿到手軟！

針對年終尾牙季的到來，大同3C更為公司行號量身打造企業方案，依照需求提供最適合的組合及服務，讓今年禮物清單更吸睛！年末來大同3C，送禮自用都實用又有面子，除了提供多樣化的家電產品，更有超划算的優惠方案、超豐富的滿額贈及獨家好禮，一舉多得，既然都要消費，當然要選消費最有感、更划算的地方！

►活動詳情請見官網

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