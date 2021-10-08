「五倍券+大同3C振興攻略」買家電更有感　守住荷包再賺滿手回饋

▲不少人打算拿五倍券買新家電，像是換台大電視，在家追劇、看電影更享受。（圖／資料照，記者謝婷婷攝）

科技中心／台北報導

最近振興五倍券話題正夯，今（10/8）正式上路開放使用後，預計將掀起一波購買熱潮，不少賣場通路為搶客再祭促銷優惠，放大五倍券回饋，讓消費者可以盡興買、一次買個夠，但還是有網友好奇發文詢問「大家想好五倍券要拿來幹嘛了嗎？」，結果引起眾人熱烈討論，有人打算當買菜金或添補家用，有更多卻是要為家中3C家電汰舊換新，紛紛留言表示「買冰箱」、「買除濕機」、「換電鍋和電視」、「準備升級大電視」，觀察發現，很多人其實內心早已有盤算，打算拿來買觀望很久的高單價3C家電。

一次折抵現省5,000元雖然已經很划算，但花在對的地方，才能把「精打細算」的精神真正發揮到極致。精選各大品牌家電的大同3C，搭上10月振興月推出「振興有感」活動，10/1～10/31活動期間，全館單筆消費滿5,000元送5,000元、滿6000元送6000元，以此類推加碼無上限，全館針對視聽、生活、廚房、空調等各種熱銷家電更推出便宜振興價，例如大同70型Android 4K聯網液晶顯示器會員獨享優惠30,000元有找；大同17KG變頻洗衣機18,000有找，幫消費者守住荷包，也讓消費者爽賺回饋。

▲▼現在起購買大同品牌全系列家電，單筆消費滿3,000元，上網登錄發票可抽5,000元旅遊金；買大同冰箱、洗衣機、液晶加碼再抽75吋大液晶。（上圖／記者陳建宇攝、下圖／資料照，記者謝婷婷攝）

▲買家電搭配五倍券以及大同3C多重振興回饋，荷包省更多。（圖／翻攝自大同3C官網）

大同3C也獨家攜手國際品牌，推出館內品牌限定活動，眾多特惠商品不能錯過之外，更有四重好禮大放送。大同會員10月份購買國際品牌全系列商品，單筆消費每滿5,000元，除符合全館振興活動再送5,000元，再加送1組抽獎序號，以此類推，最高送10組，憑序號參加百萬好禮抽獎，將有機會把變頻20kg不鏽鋼洗衣機、55型4K UHD聯網液晶顯示器等大獎帶回家；單筆消費滿50,000元或10,000元，享品牌滿額禮二選一，還有指定商品買就送，以及大同3C獨家再加碼買指定冰箱、洗衣機送優質好禮。

除了把握大同3C的10月振興有感活動，大同搭上逐步解封後國內旅遊夯話題，10/1～12/31期間，於任一通路購買大同品牌全系列家電，單筆消費滿3,000元並上網登錄發票，可抽5,000元旅遊禮券，購買大同冰箱、洗衣機、液晶再加碼抽75型大液晶，讓你花得開心，好康利多拿到手軟。無論是數位綁定或紙本消費，搭配五倍券，可以把便宜家電帶回家之外，享振興再放大！來大同3C購物，照著攻略走，可以讓荷包省更多，優惠通通看的到、買的到！

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