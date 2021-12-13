獨／高雄男睡醒驚覺「整根爛掉」！　竟是蟲蟲死後的復仇

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名男子睡醒之後，驚覺自己的那話兒整個潰爛，當下崩潰衝到泌尿科診所就醫，他對醫師表示自己整晚清白，單純睡覺沒有進行性行為，經過診治之後，醫生才確定是「蟲蟲來報死仇了」。

收治這名病患的國內知名泌尿科女醫師張美玉說，這名病患當初來求診的時候，臉色整個「青筍筍」，脫下褲子一看，這才發現他的生殖器整個潰爛，感覺就是像是「過期爛掉的香蕉」，他向醫生表示自己當晚也沒有性行為，之前也沒有「危險連結」，張美玉醫師說「性病傳染都有潛伏期，最快也要兩天，皰疹則是要七天」，所以不可能一夜之間就爛了！

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沒有一夜性病就會發作的！張美玉醫師非常肯定的說，所以一夜之間的皮膚糜爛，就要往「接觸性」，所以請這名患者好好想想發生了什麼事，這名患者才想起前一晚，穿著短褲的他，覺得胯下癢癢的，感覺就是有蟲在爬，他順手就進去把蟲給捏死了，結果到了晚上就有刺痛癢的情況，睡覺時也邊睡邊抓，起來之後就發現那話兒整個潰爛還有流湯的情況。

張美玉診斷後發現，他的手臂也有類似的痕跡，張美玉才認為應該是「隱翅蟲」死後的液體所造成的，根本就是蟲蟲來報死仇，最後用抗生素，吃消炎藥，才順利保住患者的那話兒，也讓這名患者事後非常感謝張美玉醫師：「還我清白，不然我會被我老婆打死」。