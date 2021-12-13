公投前催票！國民黨北市議員發起「1217車隊掃街」　延續6萬人遊行氣勢

▲台北市議會國民黨團召開「12／17北市議員大串連，號召各縣市議會響應，車隊掃街催四個同意票！」記者會。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

距離1218四大公投剩下不到一週時間，藍綠卯足全力催票。台北市議會國民黨團發起「車隊掃街活動」，將於17日下午3時在台北市議會集結，預計當天傍晚5時到達自由廣場，國民黨台北市議員戴錫欽強調，要讓12月12日6萬人上街頭的氣勢延續下去。

台北市議員戴錫欽、王鴻薇、王欣儀、陳炳甫、闕枚莎、吳志剛、徐弘庭、張斯綱、李明賢、李柏毅於13日上午在國民黨中央黨部舉辦記者會。戴錫欽表示，希望能延續12日在自由廣場的6萬人上街頭氣勢，所以將於12月17日下午3時在台北市議會用車隊掃街方法，提醒民眾在關鍵時刻挺身而出，18日勇敢投下「台灣真實民意一票」，也就是「四個同意」。

戴錫欽指出，經過12日6萬人上街頭、台電再次跳電情況，使他們深切發現，4個同意票不是藍綠對決、政黨惡鬥，更不是民進黨口中所謂的「國民黨來亂」，而是真實符合台灣需求，不論能源供應、環保、食安或民主深化，都是真實且必須要做的事情。

王鴻薇提到，17日全台北市大掃街是議員們自動自發行為，中央黨部沒有補助一毛錢，儘管執政的民進黨太有錢，可以動用國家資源，但國民黨是自動自發宣傳，真的傾聽民意、站在人民這方。

關於活動規劃，王鴻薇介紹，17日規劃於下午3時在台北市議會外集結，約下午5時左右到達自由廣場，因為當天也是選前之夜，中央黨部會在該地舉辦活動，歡迎支持4大公投的民眾到自由廣場發聲、守夜；而公投與大選不同，就算投票當天也能宣傳，所以18日仍會有議員的宣傳車在北市大街小巷，呼籲民眾出來投票。

規劃此場活動的台北市議會國民黨團書記長王欣儀呼籲，公投投票率非常重要，門檻需要500萬人出來投「同意」票，且同意還要大於不同意，大家要戒慎恐懼，不可掉以輕心。

另外，王鴻薇也強調，如果4大公投都通過，但政府仍然不理不睬、漠視民意的話，一定會受到民意反撲，「若政府對抗民意，我們會有下一步更激烈抗爭。」