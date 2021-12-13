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張惠妹重返小巨蛋！柯文哲：已檢討避震　應把設備改到不怕《三天三夜》

▲▼柯文哲出席「台北市實驗教育白皮書」願景展望發布會（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲出席「台北市實驗教育白皮書」願景展望發布會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

天后張惠妹在13日宣布，2022年4月將在台北小巨蛋開唱連續12場；由於張惠妹2015年烏托邦演唱會時，與上萬歌迷狂嗨大跳《三天三夜》，導致地板劇烈震動，周邊居民反彈。面對張惠妹要重返小巨蛋，台北市長柯文哲13日表示，避震已有檢討過，「再給她唱一次看看！」應該要把設備改到不怕張惠妹唱《三天三夜》才對。

張惠妹2015年舉辦烏托邦演唱會時，因為有上萬觀眾在演唱歌曲《三天三夜》時踩跳，引發地板劇烈震動，周邊民眾更是瘋狂抗議，最終北市在2016年訂出「阿妹條款」，若在台北小巨蛋舉辦演唱會，造成場內震動超過63分貝，一首歌就會被開罰新台幣10萬元，未改善最重可開罰斷電、開燈中斷演出。

針對張惠妹將重返小巨蛋，恐使周邊里長反彈，北市府會不會制定新規則？柯文哲13日下午出席「台北市實驗教育白皮書」願景展望發布會時回應，「不會啊！我們避震有檢討過，現在不知道效果如何，再給她唱一次看看。」這勢必要改善，北市府會再研究，「她是以前跳《三天三夜》才有問題。」

至於會不會禁止《三天三夜》這首歌？柯文哲說，「應該是我們的設備要改到不怕她（張惠妹）唱這條才對。」

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