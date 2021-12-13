馬英九要求表態「4個都同意」　侯友宜：態度沒變過

▲侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

四大公投將於18日投票，藍營全力催票「四個同意」，但新北市長侯友宜僅表態反萊豬，其餘3個公投未表態，且未參加藍營主辦的公投宣講，引發黨內不滿。前總統馬英九昨（12日）再向侯友宜喊話，要侯友宜在最後階段站出來表態「四個都同意」。對此，侯友宜今（13日）回應，核安以及中央要面對核廢料積極處理，才有資格、有能力用核電。

侯友宜表示，從一開始到現在，他的態度沒有變過，也相信用這樣的態度面對核能安全，以及未來能源方向，這才是他們應有的責任，尤其有權的中央對於核廢料何去何從要說清楚，面對未來的核安怎麼做，要加強攜手合作，大家全力以赴，守住核安，「希望中央快速處理核廢料，讓我們有資格能來談乾淨的能源」。

至於最近有沒有跟國民黨主席朱立倫見面談論公投，侯友宜回應，公投是公民展現想法，這些想法必須聽從專家學者以及論證科學，大家由民意來尊重決定，當民意做一個決定，大家必須包容跟體諒，攜手往前行，所以在過程中，樂見大家用包容的態度看待，並尊重民意的選擇。

侯友宜強調，這段過程必須以民主的風範，展現科學論證，讓民眾清楚未來的方向，更重要的是，有權責的人要負起責任，把這樣一個責任、優劣跟民眾敘說，讓民眾有選擇。