法屬地獨立公投　反對票逾96％「壓倒性勝出」投票率低恐引發動亂

▲法屬新喀里多尼亞12月12日舉行第3次獨立公投，獨立派陣營抵制投票之下，反對脫離法國的票數超過96％。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

法屬太平洋群島新喀里多尼亞12日進行第3次，也是最後一次的獨立公投，結果反對者以超過96%的票數壓倒性勝出。傳統住民「卡納克族」（Kanak）多為支持脫離法國的獨立派陣營，在要求選舉延期遭拒後發起抵制投票，造成43.9%的低投票率，未能過半，恐引發爭議。

根據路透報導，位於澳洲東部外海約2000公里的法屬新喀里多尼亞，共有18萬5000位合格選民，曾於2018年、2020年進行過2次獨立公投，反對票數分別為57%與53%。以卡納克族人為主的獨立陣營9月曾以疫情肆虐後仍處於哀悼期，以及無法「公平宣傳」挺獨等原因，要求將公投日期延至明年9月遭拒絕，遂號召抵制此次投票。

公投結果顯示，反對脫離法國的票數占了壓倒性的96.49%，贊成票僅約3.51%。獨立派的抵制之下，投票率則只有43.9%，未達半數，引發對公投結果正當性的疑慮或發生動亂的可能性。

選後，法國總統馬克宏儘管承認仍存在分歧，卻認為公投結果讓法國變得更加美好，而接下來新喀里多尼亞將展開一段「變遷時期」，「我們不再困於贊成或反對二選一，而是必須打造共同的計畫，同時也承認和尊重每個人的尊嚴。」

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