布干維爾獨立公投98%通過　巴紐總理：尊重2國、快回家打拼！

▲ 巴紐總理馬拉普對公投結果表示尊重。（圖／翻攝自馬拉普臉書）

實習記者羅明輝／綜合報導

南太平洋島嶼布干維爾（Bougainville）日前舉行獨立公投，最終以壓到性票數通過從巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）獨立。對此，巴紐總理馬拉普（James Marape）在臉書發文提到，會尊重2國的國旗及人民，並已經將公投結果送交巴國國會，等待國會同意。

根據《法國國際廣播電台》報導，布干維爾公投結果出爐後，好幾千名布干維爾人隨即聚集在舊首都阿拉瓦（Arawa）進行官方慶祝派對，現場掛著一面面布干維爾的藍色國旗，人們穿著傳統服飾，隨著音樂興奮的唱歌跳舞。

今年5月才就任巴國總理的馬拉普，同樣出席派對與民同樂，他同時也體醒布干維爾人，獨立後將會迎來許多「艱困的工作」，如果布干維爾想要完全的獨立自主，大家必須團結一心，一同道別過去，積極向前邁進，「現在就放下武器，拿起鐵鍬，開始回家打拼吧！」

▲ 幾千名布干維爾人聚集在阿拉瓦慶祝布干維爾獨立 。（圖／翻攝自馬拉普臉書）

馬拉普也在臉書上發文表示，「我尊重2001年所簽署的布干維爾和平協議，也會尊重2國的國旗、2國的人民。我們要藉由這次機會向全球展示，美拉尼西亞人（Melanesian）的共識，能夠為所有人民取得雙贏的美好的結果。」

據了解，因當地銅礦資源分配不均，「布干維爾革命軍」（BRA）、巴布亞紐幾內亞安全部隊和外國傭兵之間爆發衝突，就這樣布干維爾自1988年起，陷入長達10年的內戰，造成該地區20萬人口中，多達2萬人喪命。

2001年內戰結束後，巴紐政府與布干維爾隨即簽訂和平協議，而這次的公投就是屬於當時的協議之一。雖然多達98%選民都投票支持獨立，不過公投結果目前還是需要經過國會批准。

▼布干維爾公投結果出爐，98%贊成獨立 。（圖／路透社）

►時間對我們來說完全沒用！