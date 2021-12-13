P3女助理「被鼠咬」疑點多！莊人祥：通報到一定程度就斷鏈

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央研究院P3實驗室女研究助理確診疑點不斷，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今表示，目前有外部專家協助調查，根據初步了解，他們似乎通報到一定程度就斷鏈。

該名確診個案為案16816，在今年2/17~5/16在中研院分生所擔任研究助理，5/17起在基因體研究中心P3實驗室擔任研究助理，12/3自願離職，但個案在11/26就出現咳嗽症狀，12/4咳嗽加劇，12/8出現嗅味覺異常，在12/9就爆出確診。

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中研院院長廖俊智今上午表示，根據初步調查，當事者被實驗鼠咬過兩次，第一次是在10月中旬被感染Gamma巴西株實驗鼠咬傷，當時實驗室管理人員也不在現場，且實驗室管理人和負責人知道後，並沒有將該事件往上報告，但當事者自述日期和實驗室進出紀錄不一致，還有待取得錄影帶查證，而第二次被咬則是在11/22~11/26期間。

外界也質疑，被老鼠咬事件是否真有向上通報？質疑有隱匿不報嫌疑。對此，莊人祥表示，還是要根據他們的調查報告為主，也有外部專家協助調查，可能要依照這兩部分才能做最後判斷，目前了解到的是，他們似乎在通報到一定程度後就斷鏈。

