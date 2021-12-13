「春節專案後」要降級有2大考量！　一級口罩還是要戴

▲莊人祥說，降到一級口罩還是要戴。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前提到，春節專案疫情緩和就有希望全國降級，是否已有初步規劃或因應措施降級？指揮中心今（13日）再透露，將有兩大評估考量，只不過即便降為一級，還是得繼續維持戴口罩。

指揮中心發言人莊人祥說明，春節專案部分，因主要是過年期間，會有相當多台商回台，此時整個檢疫量能都較不足，所以這部分事實上不太可能降級，之後則要看國內本土是不是有疫情，還有國際上疫情和Omicron狀況，才會做後續規劃。

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至於降級後措施？莊人祥強調，一級仍維持防疫新生活運動，重要的場合還是都要戴口罩，實聯制也可能會繼續維持。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，陳時中有講過「降級會跟邊境的鬆綁有連帶關係」，所以降級除看本土、國際疫情的變異株趨勢外，跟國內疫苗1、2劑含蓋率很有關係。

▲羅一鈞呼籲疫苗還是要趕快打，只要涵蓋率高，才能去談降級鬆綁。（圖／指揮中心提供）



羅一鈞進一步指出，假如國內群體免疫力夠強，才能再降級時候維持住，甚至能進一步減少目前相關防疫管制措施，否則會面臨到國際上變異株入侵，對社區造成威脅。

羅一鈞提到，目前Omicron並沒有研究顯示潛伏期有縮短，明顯從原來14天縮短更短變5至7天，檢疫10天或14天基本要求到時若鬆綁，帶來的就是對社區產生疫情的威脅，必須確保國內社區疫情不會激增，對醫療量能不會造成衝擊，才能考慮降級鬆綁條件，這部分需要大家一起幫忙，趕快讓疫苗接種含蓋率往上提升，提升愈高，就有更多條件談降級鬆綁。