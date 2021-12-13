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福建11項非遺傳統技藝與金門匠人視訊切磋　台青文創集美擺攤獻技

▲第十三屆海峽論壇兩岸傳統技藝（非遺項目）展演在廈門集美舉行。（圖／主辦方提供）

▲第十三屆海峽論壇兩岸傳統技藝（非遺項目）展演在廈門集美舉行。（圖／主辦方提供，下同）

記者任以芳、魏有德／廈門－台北 連線報導

第十三屆海峽論壇兩岸傳統技藝（非遺項目）展演在廈門集美舉行。來自福建的11項非物質文化遺產技藝，漳浦剪紙、漳州刺繡、南音、木偶、珠光青瓷、珠繡、王船、漆線雕、香道、閩台剪紙、微雕悉數登場。部分來自金門的傳統技藝愛好者透過視訊連線福建匠人，交流匠人之心和傳統民俗技藝推廣心得。

▲第十三屆海峽論壇兩岸傳統技藝（非遺項目）展演在廈門集美舉行。（圖／主辦方提供）

除11項非遺技藝在集美現場展演外，還有來自當地聚融一家的7個台青文創展位共襄盛舉，推出閩南特色的文創商品，吸引參觀者駐足欣賞。漳浦剪紙傳承人、有「中國剪壇十把金剪刀」稱號的高少萍特地帶上《兩岸一家親》的個人作品前往活動現場，與兩岸的非遺匠人切磋技藝。

金門『風獅爺文創」工作者王明宗透過視訊表示，風獅爺是兩岸共同的民俗信仰，金門的風獅爺起源是來自閩南的「石獅爺公」，「共同的文化需要一起好好繼承，老祖宗留下來的東西不論是從內涵、底蘊方面都是非常深厚的，這是我們兩岸民眾共同的寶貴財富。」

▲第十三屆海峽論壇兩岸傳統技藝（非遺項目）展演在廈門集美舉行。（圖／主辦方提供）

來自高雄的「香叔」金於峰則是將「胖卡」直接開到集美活動現場，搭上「雙12」的電商購物季，透過直播帶貨的方式行銷香道文創產品。金於峰近年運用直播的方式在大陸深耕各式製香產品，在電商上獲取不錯佳績。

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