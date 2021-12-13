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「禾馨特權疫苗」藏鏡人曝光？　他爆林秉樞劈腿護理師、塞人到禾馨打針

▲▼林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

▲林秉樞施暴案再爆出喬疫苗案外案。（圖／記者游宗樺攝）

政治中心／綜合報導

林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜，牽扯出網軍爭議，更被質疑冒用國安人員的身分打疫苗。衛福部長陳時中8日表示，林秉樞非國安單位造冊人員，經查是在7月中和10月初透過一般平台打疫苗。對此，前中天《新聞深喉嚨》製作人朱凱翔爆料，林秉樞當時除了跟高嘉瑜交往外，還有一位在禾馨工作的護理師女友，「秉樞一邊請立委女友喬疫苗，一邊不斷地塞人到禾馨打疫苗。」

林秉樞被爆料在7月中就接種第一劑疫苗，對此，朱凱翔在其經營的臉書專頁《不演了新聞台》爆料，林秉樞當時除了跟高嘉瑜交往，還有一位在禾馨工作的護理師女友。林秉樞一邊請立委女友喬疫苗，一邊不斷地塞人到禾馨打疫苗。

對於先前北市爆出禾馨診所特權疫苗爭議，朱凱翔表示，當時新聞報導是高嘉瑜施壓要疫苗，「其實背後是林秉樞操作特權人士與禾馨診所，立法委員與護理師。」

林秉樞因為家暴案引起社會軒然大波，日前遭新北地檢署連夜帶回偵訊，並聲請羈押禁見獲准。林秉樞不服，提出抗告，但高等法院審理後，認為他「理性溝通及控制情緒能力有不足，具有反覆實施恐嚇危害安全罪之傾向，如不予羈押，難以避免再犯。」

高院認為，根據檢方提出資料，他雖坦承傷害，但卻就有關事實經過，以及有無伴隨其他犯行等等疑點，有避重就輕情形，而且有隱匿事實之想法及舉動。

另外檢方提出的紀錄表也發現，林秉樞自2015年起，常因細故動怒，而屢以言詞或動作恐嚇其他事件被害人，顯然「理性溝通及控制情緒能力有不足，具有反覆實施恐嚇危害安全罪之傾向，如不予羈押，難以避免再犯。」故高院駁回林秉樞抗告，本案不得再抗告，林秉樞確定羈押2個月。

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