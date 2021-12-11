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好市多「又1神物殞落」　她咬一口退坑！苦主狂+1：原來我嘴巴沒壞

▲▼好市多黑色購物節第5天。（圖／記者林育綾攝）

▲原PO吃完紅龍雞塊後，直言打入黑名單！（示意圖／記者林育綾攝）

網搜小組／劉維榛報導

好市多招牌神物「紅龍雞塊」，是許多大小朋友的必吃炸物。不過有鐵粉卻失望表示，近日買了一包紅龍雞塊，味道跟前幾月買的口感差很大，記得以前肉質多汁，如今卻變得「爛爛粉粉的」，氣得她打入黑名單。文章曝光後，引來不少網友退坑+1，「原來我嘴巴沒壞！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近嘴饞買了冷凍紅龍雞塊，結果味道卻與以前不一樣，讓她大失所望直呼，「紅龍越來越難吃...吃起來肉的感覺比上一次買還誇張，上一次買是好幾個月前，完全沒有以前肉汁，肉的比例的感覺，都跟以前不對。」

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原PO繼續說道，同樣使用氣炸鍋做料理，以前口感咬起來有肉汁，讓人不禁一口一口狂嗑，對比「現在的裡面的肉都叫爛爛糊糊的。」對此，原PO抱怨，「如果考量成本，可以把售價提高，但是現在真的變得好難吃喔，好期待以前的品質。」

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO懷念以前多汁口感！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光後，一票吃貨也有感+1認同，「肉的含量跟味道吃起來差很多，後來都不買了（小孩嘴很利）」、「真的，變得粉軟嫩」、「原來不是只有我嘴巴壞掉」、「好久沒買紅龍了，因為覺得很鹹，麥當勞比較好吃」、「變難吃+1，最後一包在十月份氣炸完以後，根本不想再買了」、「我以為只有我味覺變刁了，原來大家都跟我一樣感覺，原來紅龍真的變了 」

不過也有網友護航，「個人覺得，單純是家用和商業用的油和鍋和火的不同，前陣子買紅龍回來後，我拿去家對面的豆乳雞攤販，請他幫忙炸，真的家裡炸得好吃太多了」、「上週剛買，吃起來都一樣沒變」、「也許這次買的，跟好幾個月前買的是同一批，冷凍太久脫水了」。

▼網友兩派論戰。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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好市多雞塊紅龍神物氣炸鍋

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