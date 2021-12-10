好市多豬肉片「冒3顆詭異白點」　她嚇退貨！毒物專家解惑

▲豬肉片出現「粉瘤」，原PO嚇到退貨。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

網搜小組／劉維榛報導

「肉片有米色的東西是什麼？」一名女網友驚呼，最近在好市多買豬肉片，卻發現上頭有米白色的異物，嚇得她趕緊退貨。照片曝光後，連毒理專家招名威都跳出來解惑，表示這是「粉瘤」，因不是健康的組織，「我是建議若看到，就切掉別吃。」

一名女網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》表示，日前去好市多賣場採買生鮮梅花豬肉片，結果返家拆開包裝後，卻發現白色脂肪處有「圓形狀白點」，由於形狀非常突兀，原PO嘗試摸看看白點，結果表面是粗粗的觸感，讓她疑惑不已。

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文章曝光後，不少網友建議乾脆退貨，「這個我不行，退貨」、「趕快拿去退，那是小肉瘤，還有臭味」、「拿去換吧，感覺很噁心，不要吃比較好」、「不要吃～退貨，請買菜市場新鮮溫體豬」、「那是腫留，類似人體上都有的，只是分為好的不好的而已，那個很臭，挖悼就可以了」。

不過有網友認為，「這個是打針殘留的藥劑、一般來說都是左邊的比較多」、「切掉～打針的地方 梅花肉這個部位很常見」、「這個是梅花肉常出現，打針的藥還沒有吸收完，這個不能吃了」。事後，原PO也回報已退貨，「謝謝各位，因為這盒裡有1/4大大小小的米色塊，經向客服確認後，已請我們去退貨囉。」

▲網友驚呼別吃為妙。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



對此，毒理專家招名威也在粉專分享小常識，他說明，豬隻也是會有個體差異的，所以當人類在飼養的時候，會使用一些食品添加物、抗生素、動物用藥等物質，姑且不論物質本身為何，多多少少都有可能會引發豬隻身體產生某種脂肪堆積，把肉切開來就會很像「粉瘤」的結構。

至於「粉瘤」可不可吃下肚？招名威表示，「雖然這不像是惡性腫瘤，但終究沒檢驗過，而且看起來也是以脂肪堆積居多，再說畢竟這不是一個健康的組織，我是建議若看到，就切掉別吃。」

另關於「肉品其他部分」可以吃嗎？招名威說道，基本上台灣的養豬技術是很不錯的，而且在合理合法的情況下，基本上不健康的東西，包括抗生素、動物用藥理應是不會超標，所以若把粉瘤去除，其他部分應該還是可食用無虞的。