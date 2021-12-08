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好市多奶粉驚見滿滿結塊　神人教「湯匙輕撥」測好壞

▲▼網友打開奶粉發現裡面都是結塊。（圖／翻攝自Facebook／帳Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友打開奶粉發現裡面都是結塊。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

實習記者林郁婷／綜合報導

奶粉結塊不一定是壞掉！網友表示，上個月在好市多買奶粉，直到這個月4日才開封，打開卻看到滿滿的塊狀物，於是上網求助「想問這是正常的嗎？」內行人提供一個方法判斷，用湯匙輕碰塊狀物，如果馬上散掉，就屬靜電結塊的正常現象，反之則是受潮而真的壞掉了。

原PO在社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，11月買了某牌的奶粉，昨晚（12月4日）才開封，就看到裡面都結成一塊一塊的，「開封時有啵的聲音，確實有密封」，因此想知道這是不是正常現象。

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有網友和原PO一樣，在特價期間買同牌的奶粉，沒有結塊情形，也有網友建議快拿去退貨，但其實出現結塊不一定是壞掉，內行人指出，「正常！靜電的關係」、「剛買來的奶粉就有結塊是正常的結塊，因為奶粉在運送的過程中，乾燥的環境下，顆粒之間很容易因為互相碰撞而起靜電，粉末之間就會互相吸引而產生團塊了。 不過開封後久放的奶粉就會因為受潮，粉末吸收水汽而結成塊，或是真的有細菌或是真菌跑進去造成的。」

這位神人還提供一個方法，判斷奶粉是因為靜電還是受潮而結塊，「只要拿湯時輕輕的撥撥看塊狀物質，如果純粹是靜電，湯匙輕輕一撥弄，只要結塊團狀會分離恢復為粉末狀的，代表這就不是因為奶粉變質造成」，反之，受潮的團狀可能吸收水氣而帶有一些黏糊感，也不易撥散，呈現無法自然撥鬆的狀態，就代表是真的壞了。

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