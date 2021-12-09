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買好市多烤雞腿「見離譜1畫面」　她噁吐：太沒品了！網嘆VIP水準

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲超噁，烤雞袋出現一根骨頭。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

「太沒品了吧！」一名女網友透露，日前在好市多買了一包香噴噴烤雞，平時都會檢查一眼，但當天太匆忙疏忽了，返家後她準備大快朵頤時，卻發現袋中有一根被啃剩的骨頭，讓人氣到火冒三丈。文章曝光後，引發一票網友臭罵，「人格只值一隻雞腿！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，週二（7）日去賣場採買物品時，順手在熟食區拿了一包烤雞，接著急急忙忙衝去節結帳，「沒想到居然出包了！」

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原PO氣憤抱怨，返家後打開包裝，驚見袋子裡有一根骨頭，明顯是遭人啃光肉後，故意丟入袋裡，「太沒品了吧...我知道烤雞大腿很好吃，要吃請整袋自己買，不要偷吃後骨頭也不丟就放回去。」

「大家買的時候還是檢查一下再離開吧！」對此，原PO真心建議賣場，可以在封口處加一個防撕毀的貼紙，這樣會員就可一目了然，「看到貼紙被撕毀就知道商品有被打開過！」

超噁畫面曝光後，網友紛紛翻白眼回應，「我買過少一隻雞腿的烤雞」、「這個要跟賣場反應，他們會注意，不然會有慣犯」、「VIP的水準不意外」、「從來都是拿了就走，可惡，居然有這種人」、「封口處加防撕毀貼紙+1，看過三次，把袋子一個一個打開的，最後一袋沒買，真的沒水準，就已經是透明包裝了，是有什麼好開袋子的」、「超噁心，人格只值一隻雞腿」。

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友狂作嘔！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

不過也有網友質疑，「每次去好市多烤雞附近都特別多人，怎麼可能偷吃再放回去？」「賣場吃那麼大隻雞腿，竟然不會被發現？就算試吃開放了，那麼大隻的雞腿拿在手上經過的人不覺得奇怪嗎？到底在哪裡可以偷吃」、「這怎麼吃阿，能吃到不被發現也太厲害啦」。

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