女助理染疫疑「違反SOP」！　陳時中曝她先脫手套再脫衣

▲陳時中說，中研院SOP應該是沒問題。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

中央研究院P3實驗室女研究助理確診，衛福部長陳時中今（12日）強調，不管是中研院的SOP或中央的SOP問題都不大，只是有可能是該女助理疑似被老鼠咬到，先脫了手套再脫衣服，違反了先脫衣再脫手套的規定。

中央流行疫情指揮中心今宣布中研院基因體研究中心P3實驗室人員確診，擴大採檢259人，其中居家隔離與自主健康管理139人採檢均為陰性，自我健康監測應採120人也全為陰性。陳時中今出席台灣癌症基金會第十五屆十大抗癌鬥士頒獎典禮，會後表示，這是好現象，不過還是要嚴正以待，社區仍要監測。

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而實驗室感染源問題稱會檢討，是否SOP有覺得哪部分出問題？陳時中說明，正在檢討中，指揮中心專家小組召集人張上淳有跟相關中級主管做面談並提供意見，現在內部檢討跟外部檢討兩方面同時進行，盼透過監測，看到裡面有哪些問題跟檢討。

陳時中提到，整體自己看，不管是中研院核准的SOP或中央鎖定的SOP問題都不大，「只是執行面是否有疏忽地方」，由於照理是要「先脫防護衣再脫手套」，但根據本人講法，疑似因被老鼠咬到，變成「先脫手套再脫衣」，這個標準動作流程不一樣，不過，是否因為這樣感染到不確定，只是這樣的程序有所不同。

另外，Omicron可能流感化，有醫師建議高風險老人家要趕快打第3劑，陳時中說，新病毒起來帶來危機，也有轉機可能性，目前比較清楚的就是該病毒「傳播力量大、速度多」，但目前為止沒重症化或高致死率情形發生，是值得期待的，只是仍要嚴正以待。

有醫師建議縮短第3劑時間，不用等到5個月，尤其打兩劑AZ優先，他認為「不見得」，自己打AZ，看起來持續力較好，用這樣理由縮短時間，以科學去看不合道理。陳時中強調，各有優劣點，目前仍先決定5個月後讓所有人都能打第3劑，至於其他部分混打等滿複雜，還要再交給相關委員決定。

邊境部分，台大公衛預醫及流病所教授陳秀熙提到，用「國家」區分已沒有必要，因為該病毒真的太強，建議要看境外移入者的疫苗是否打了2劑超過6個月，陳時中表示，定義高風險兩個方向都有在同時進行。

至於高風險對象要不要縮短第3劑時間，如機組、醫護人員可優先？陳時中說，縮短意義不大，預計12月底，第一類就都能打到第3劑了。最後對於台灣第2劑9成人口涵蓋率，陳時中強調，打疫苗不是強制措施，當然愈高愈好，只是用全人口到9成做不到，因11歲以下沒有在打。