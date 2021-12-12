「陳吉仲在莊孝維！」　洪秀柱：叫他把萊劑當疫苗打好了

記者杜冠霖／台北報導

公投最後一週衝刺，國民黨進行「街頭巷戰」，今（12日）下午舉辦「YES大遊行」，並在公園路與參與秋鬥的公民團體大會師，對於即將到來的四大公投，前國民黨主席洪秀柱表示，蔡政府無視人民健康，不但需要大家吃萊豬，農委會的主委竟然還稱萊克多巴胺是健康食品，「叫他把萊克多巴胺當疫苗打好了！」

對於萊克多巴胺爭議，農委會主委陳吉仲日前表示，因為代謝很快，「其實是還好的一個添加物」，可以提升換肉率；好比是人平常吃三餐外，還是會吃一些保健食品。

洪秀柱指出，蔡政府無視人民健康，不但需要大家吃萊豬，農委會的主委竟然還稱萊克多巴胺是健康食品，「叫他把萊克多巴胺當疫苗打好了！」洪批評，這種政府官員沒心肝、沒良心，害台灣人民去死，我們拒絕萊豬，而不是拒絕美豬，「但他們莊孝維，把我們老百姓當白痴，所以我們拒絕萊豬！」

對於藻礁議題，洪秀柱則表示，桃園的藻礁是7500年才會長出這一片，20年才會長一公分，是台灣最珍貴的財產，環保團體都重視這一點，我們卻眼睜睜的看這寶貴的藻礁被破壞，所以一定要投下同意，讓藻礁繼續存在。

陳吉仲說，2012年含有萊克多巴胺美國牛肉進來已經超過40萬公噸，每人每年吃到2.7公斤，連一件食品安全的問題都沒有。也不是只有台灣，Codex在2012訂這個標準後，109個國家開放，也沒有一件是有問題的，「所以這個議題因為台灣網路太發達，很多都不是事實。」

陳吉仲舉例，萊豬進口牽扯到國際經貿規則，美豬進口量不大，但如果今天沒有依照遊戲規則，那傷害的會是誰？保證絕對不是只有美國，連台灣也可能會受傷，「就像今年中國用不符合國際規則的理由禁止台灣的農產品鳳梨釋迦等，大家會不會生氣？」

▼前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前主席洪秀柱出席「我同意！YES大遊行」。（圖／記者林敬旻攝）

