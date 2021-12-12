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僅0.3％中籤率！今開放報名搭貓纜跨年　「5人專屬車廂」遠眺101煙火

▲▼黃珊珊出席「貓空纜車換纜復駛暨三貓迎新派對」記者會，（圖／記者袁茵攝）

▲黃珊珊出席「貓空纜車換纜復駛暨三貓迎新派對」記者會，（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

貓空纜車順利完成換纜，12日下午2時復駛，台北市副市長黃珊珊於纜線更新後首次搭乘貓纜，推出「三貓迎新派對系列活動」，一共有4大主題優惠，並預告12月12日起至12月19日止，民眾可在「台北捷運臉書」留言，有機會抽中「2022貓纜煙火之眼」跨年煙火車廂，遠眺台北101煙火。

台北市副市長黃珊珊、台北捷運公司總經理黃清信、日本近鐵總經理坂本耕一等人12日中午出席「貓空纜車換纜復駛暨三貓迎新派對」記者會，宣布貓空纜車於12月12日下午2時復駛，並揭開「三貓迎新派對系列活動」序幕；而坂本耕一特地遠道而來，帶來「神的使者」京都奈良小鹿，以「一鹿平安」、「好運連連」的吉祥寓意，為貓纜復駛獻上祝福。

▲▼黃珊珊出席「貓空纜車換纜復駛暨三貓迎新派對」記者會，（圖／記者袁茵攝）

黃清信致詞時提及，今年再度推出22部「2022貓纜煙火之眼」跨年煙火車廂，搭乘預約採抽籤方式，12月12日起至12月19日止，可到「台北捷運臉書」活動貼文下方留言「#我要搭貓纜看煙火」，就可參加抽籤，每部車廂收費600元，可乘坐5人，每人120元，一律採全程單程票價，不分年齡及優惠票種，未滿5人仍以5人計費，讓大家用最美的視角，遠眺台北101煙火。

黃清信會後受訪時指出，根據過去經驗，中籤率大約是千分之三（0.3％），感謝各位民眾支持，希望透過此次活動，讓民眾多一個觀賞煙火的選擇；而過往跨年人潮都會比平時多，最多突破一萬人，此次也會延長營運時間。

至於北捷、貓纜因疫情和換纜虧損許多，三貓迎新派對可帶來多少人流彌補虧損？黃清信表示，振興是中長期計畫，包括三貓2.0結合在地文一等，相信都會對營運有正面幫助。

黃珊珊則回應，貓纜是交通工具，重點是讓山上產業與貓纜結合，讓民眾除了搭貓纜上山外，還可看到不同元素，例如藝文表演、當地餐飲茶文化等，貓纜復駛只是第一步，接下來會提供更多內容讓民眾體驗到不一樣的貓纜。

▲▼黃珊珊出席「貓空纜車換纜復駛暨三貓迎新派對」記者會，（圖／記者袁茵攝）

而為慶祝復駛，12月12日同步推出「雙12貓纜復駛GO優惠」4大主題優惠，包括「復駛感恩大優惠」，在「台北捷運GO APP」上購買貓纜暢遊一日票，原價260元，現在只要168元；為感謝防疫英雄，全國醫護軍警消可享有單趟50元票價優惠。「振興加碼超值組合」結合貓空當地知名餐飲及指南宮，推出200元、500元超值套票組合，除當日無限次搭乘貓空纜車外，還可享美味小食及餐飲折扣。

另外，「校外教學首選超值遊」則是針對國中、國小學童，規劃專人導覽、纜車營運維修及換纜主題知性教育探索體驗；「團體旅遊好康雙重送」，特別提供旅行社團體折扣價，貓纜來回票每人只要150元，再送平日遊覽車免費停車。即日起至2022年1月2日，每週六、日10時至19時，於纜車動物園站旁舉行好逛、好玩、好吃的歡樂假日市集，非常適合納入週末放空行程。

為提供旅客最優質的服務，貓纜自復駛起至12月底的營運時間為平日9時至20時、假日9時至22時，週一維持營運不打烊，如遇特殊節日、大型活動等，將彈性調整營運時段。

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