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宜蘭總統教育獎得主感恩會　陳景維鼓勵追求夢想自助助人

▲▼宜蘭青年陳景維12月12日在慈濟羅東聯絡處舉辦感恩分享會，感恩所有幫助過他的人。（圖／慈濟基金會提供）

文／林佳予　圖／慈濟基金會提供

宜蘭青年陳景維（下稱：維維）罹患脊髓性肌肉萎縮症，用他的雙眼與右手寫出約十萬八千字的《維小的我 想撼動這個世界》，12月12日在慈濟羅東聯絡處舉辦感恩分享會，感恩一直陪伴他的人，也鼓勵大家把夢想說出來，維維已經成立居家工作室，希望能協助身障者跟社會順利接軌、幫助身障者就業機會。

維維提及6歲迎來第一次手術的歷程，全身無力倒在地上動彈不得，當時的他原本已經要放棄了…維維說：「天助、人助，仍需自助」，就像上天賜給我們很多食物，但是要靠我們自己吃下去、咀嚼，才能獲得養分。感恩生命中的一切讓我擁有勇氣，迎接更多挑戰。

維維目前有4個身分：大學四年級生、行銷系學會會長、生命教育之講師、勵志叢書作者，擁有多張證照、上過新聞媒體的他表示，這一切都是想讓大家看看「在您眼前的這位，突破很多挑戰，各位大小朋友也能做得到。」維維用影片讓聽眾看自己「眼控打字」完成他的書。維維：「要長時間的停留，才能打出一個字一個字。」維維用10個月完成10萬多字的書，他最想感恩師長、家人、醫護人員、助理阿姨，還有一路走來許多幫助他的貴人。

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▲▼宜蘭青年陳景維12月12日在慈濟羅東聯絡處舉辦感恩分享會，感恩所有幫助過他的人。（圖／慈濟基金會提供）

▲陳景維12月12日在慈濟羅東聯絡處舉辦感恩分享會，感恩所有幫助過他的人。

維維分享靜思語：「常懷感恩心而不埋怨，人生道路才能順暢無礙。」他說：夢想不是從起點努力就能到終點，其實過程是起起伏伏。維維希望繼續善用良能，趁自己還能呼吸，努力做到想要完成的事情。逃避無法讓人生過得更好，所以勇敢面對生活中的不順遂。維維表示，人生會痛苦，是因為離開「感恩」。感恩真的有力量，當越感恩，就會有更多的好事，我深信生命會影響生命，因此我希望帶給大家一點點力量。

維維用自己的名字與輪椅(wheelchair)為工作室命名為「維兒洽整合行銷工作室」，期望能帶領很多身障朋友加入、回饋社會，開發很多跟輪椅相關的服務。

維維提到：「有一位厲害的師伯幫我量身訂做護頸，讓我可以看到車窗外風景。」這位厲害的師伯就是慈濟志工吳宏泰，當他得知維維的頸部常會不舒服，市售的護頸不合用，當時中風的他深刻體會頸部疼痛的不適，於是用2個月時間為維維找到適合的材質、規格。吳宏泰說：很感恩因為維維有需要，所以我努力去為他實現，我才沒有一直躺在床上，才能站出來。

▲▼宜蘭青年陳景維12月12日在慈濟羅東聯絡處舉辦感恩分享會，感恩所有幫助過他的人。（圖／慈濟基金會提供）

▲陳景維12月12日在宜蘭縣羅東聯絡處舉辦感恩分享會，許多年輕人出席聆聽。

維維的身體一直受到病魔折騰，這幾天身體其實非常不舒服，但仍拖著虛弱的身體出席分享，他口中的超人阿嬤上台分享：之前醫師說維維只能活到12歲，很感恩他現在能活到22歲，「希望維維可以活久一點，讓我可以多照顧他久一點。」

4歲多的梁小弟弟說：「我想要讓維維哥哥比較有力氣、可以自己走路，像我們一樣，我希望維維平安快樂。」

與維維一樣曾獲總統教育獎的簡辰翰出席聆聽，他對維維的書印象最深的是：每天都當成最後一天去活得精采。維維的故事讓簡辰翰覺得很感動，尤其是與奶奶的相處、一直懷抱感恩的心、積極面對。簡辰翰說：我要學習維維的樂觀態度，自己要去改善價值觀，真心祝福維維可以繼續完成追求的夢想。

▲▼宜蘭青年陳景維12月12日在慈濟羅東聯絡處舉辦感恩分享會，感恩所有幫助過他的人。（圖／慈濟基金會提供）

▲陳景維12月12日舉辦感恩分享會，梁小弟弟寫卡片祝福陳景維平安快樂。

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