停等紅燈天降鋼條砸車刺穿保險桿　飯店業者遭控賠償誠意不足

▲▼天降鋼條砸黑色休旅車頂、刺穿銀色自小客保險桿。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣礁溪市區11月16日下午1時發生停等紅燈休旅車遭整修中飯店的鋼條從天砸中後車頂，鋼條還砸中另輛車的保險桿，幸當時無人傷亡，但休旅車返家後有人出現不適，經就醫後疑似聽力受損、腦震盪等，加上代步費、事故車折損等，休旅車主友人po文控訴業者賠償誠意不夠，業者表示，目前都交給保險公司處理，有誠意賠償。

11月16日下午1時許，礁溪鄉礁溪路五段118號前，江姓男子駕駛黑色休旅車停等紅燈遭一家整修中的飯店從空而降的鋼條砸到後車頂，鋼條彈落地面，插入後方王姓駕駛銀色自小貨車前保險桿內。

警方受理後，江男及車上乘客、王姓駕駛等人虛驚一場未受傷，但休旅車上乘客返家後出現不適，經就醫後疑似聽力受所及腦震盪等病狀。

日前，休旅車主友人po說業者當時說「100萬以內都可以處理」的賠償誠意不足。車主太太電訪時說，9日飯店來電說，會合理賠償，提供就醫的費用資料，飯店會與包商協商事發時，對方說會很負責任，後來就是拖，拖快一個月了，他們提出的各項賠償，對方都說太貴了，車開回台中，原廠估修理費要24萬多元，對方竟說金額太高，要跟高層主管協商，後來保險公司人員來看後，又說可以付修理費，但車修理期間我他們沒車可用，代步費及車頂受損要鋸手能修好後，還是不能以中古車賣，要以事故車賣，那我們問中古車業，業者告訴說損失達15至20萬元，因不是新車，那事故車折率各付一半，對方起先是不願意的，後有說除了車事故折損，其餘願賠償等等。

業者說，目前都交給保險公司處理！有誠意賠償。