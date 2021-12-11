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社會 社會焦點 保障人權

國小生教組長偷吃校護！帶回家激戰全被錄　辣小三竟反告正宮2罪

▲桃園市鄭姓男子去年1月間與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲宜蘭縣議員謝燦輝10日質詢時驚爆，宜蘭某國小生教組長外遇校護被逮，校護竟還反控元配妨害秘密和誹謗。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣議員謝燦輝10日質詢時驚爆，宜蘭縣某國小已婚生教組長外遇校護，2人發展婚外情被拍到，讓元配氣炸怒告校護妨害家庭，而校護也不甘示弱反控元配妨害秘密和妨害名譽，也讓謝燦輝認為事發2人皆為教職體系人員，儘管為私事但仍應以高道德標準檢視，呼籲教育處應處理不適任教師。

宜蘭縣議員謝燦輝10日質詢時表示，他6月接到宜蘭某生教組長太太的陳情，表示其丈夫為某國小之生教組長，卻和校護2人發生婚外情，組長更將校護帶回家啪啪，不過這一切的行為通通被家中的防盜監視器錄下，讓她相當憤怒，怒控校護妨害家庭，但事情曝光後，校護不但反因此對元配怒告妨害秘密，還表示元配在學校群組說「孩子的爸爸在學校外遇校護，孩子要轉學，要退出群組」等語，再怒告元配誹謗罪。

謝燦輝指出，當他接到該陳情案時也是不斷勸雙方和解，何況校護沒事去人家家裡幹嘛，而生教組長和元配平日上班皆不在家，在家裝個防盜監視器又怎麼了，怒批生教組長與校護在校工作，2人皆為教職體系工作人員，應以高道德標準檢視，更呼籲教育處應處理「不適任教師」。

對此教育處則回應表示，學校發生的任何事情皆會以確保學生的受教權為最高原則，一但查證後確認老師的行為屬實，教育處也會請學校提報，組成專案小組調查，以確認生教組長是否符合「不適任教師」樣態，才能依法進行後續處理。

而事發學校也表示，該案雖為私人案件，但基於教職人員須以高道德標準衡量，事發後已將生教組長調為課發組長，記小過1次；女校護則被記申誡2次，並將2人考績列為乙等。

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