判斷飛行路線捕捉害鳥！阿美族傳承「捕鳥祭」　捕害鳥守收成

▲花蓮吉安鄉舉辦捕鳥祭活動，傳承部落互相合作、敦親睦鄰、換工分享的精神。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉傳承南勢阿美族「Misaliliw捕鳥祭」傳承部落互相合作、敦親睦鄰、換工分享的精神，於十二月展開防守豐收的年度祭儀，由部落耆老依照經驗判斷害鳥飛行路線，帶領部落青年及幼兒於田間或河邊進行捕捉。鄉長游淑貞說，今年在傳統捕鳥祭儀文化辦理中，特加入保育鳥隻的認識和合法捕抓規範宣導，也與部落族人們共同牽起自然共存的生態永續內涵。

鄉公所為尊重阿美族狩獵文化傳承，結合族語製作了宣導文宣，傳達識別保育鳥類知識，增添文化祭儀更具生態教育意涵。頭目聯席會長吳德煥說，捕鳥祭經歷時代沿革，部分地區改由購買取代獵捕，而吉安在游鄉長的親身參與及重視下，還原部落傳統生活樣態辦理，凝聚部落族人團結協力情感同時，更要遵守狩獵規範要求。

▲部落耆老依照經驗判斷害鳥飛行路線，傳承捕捉害鳥文化。

活動中看到部落裡族人們拍打木鼓唱起歡迎歌，迎接鄉長游淑貞的到來，部落婦女展現歲時祭儀獨特的飲食限制，只能以薑、樹豆、翼豆等料理入菜，美味的佳餚別無他樣的傳統限制，卻讓族人們豎起大拇指、洋溢著滿足的表情告訴鄉長，感謝鄉公所對部落文化代代傳承的支持，用心保有傳統習俗氛圍、兼顧文化延伸與生態永續。

▲部落婦女展現歲時祭儀獨特的飲食限制，只能以薑、樹豆、翼豆等料理入菜。

「害鳥吃越多，明年更豐收！」部落間流傳這樣的說法，原民所表示，過去農耕收成前，常常遇到鳥害成群，把辛勤的農作心血搶食一空，因此會相互協助以換工的方式輪流固守田園「驅逐趕鳥！」稱之為巴利六（Palwi），而11月至1月鳥類活動頻繁期，也正逢收割結束的農閒時節，為保護農作稻穀不被破壞吃食，祖先們以智慧利用竹子等天然材料，製作工具捕捉害鳥，也讓來年的農作收成更為豐碩。

捕鳥文化展現部落耆老的生活智慧，在寒冷氣候中等待長達數天的耐心捕捉，間接促進發展自我保護及保暖的技術，更培養與自然界共存的求生技能，也傳承捕鳥祭文化裡代代相傳的珍貴口述歷史。鄉公所為喚起部落過去狩獵的記憶，於去年度藉由「鳥人傳奇」特展記錄下文化歷史脈絡，將特有文化祭儀介紹更多民眾認識。

游淑貞說，族群歲時祭儀蘊含著先人生態觀察的求生智慧，是鄉公所致力保留的文化傳承，今年度的捕鳥祭舉行深具平衡環境生態意義，而每年都會進行不同季節、不同祭儀的部落文化活動推展，雖遇疫情的今年暫停豐年祭，但也舉辦了各部落超過20場次的傳統精彩技藝研習，融合到位原民風又不失創意的地方精彩。

記者王兆麟／花蓮報導