　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

判斷飛行路線捕捉害鳥！阿美族傳承「捕鳥祭」　捕害鳥守收成

▲▼花蓮吉安鄉舉辦捕鳥祭活動，傳承部落互相合作、敦親睦鄰、換工分享的精神。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

花蓮吉安鄉舉辦捕鳥祭活動，傳承部落互相合作、敦親睦鄰、換工分享的精神。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉傳承南勢阿美族「Misaliliw捕鳥祭」傳承部落互相合作、敦親睦鄰、換工分享的精神，於十二月展開防守豐收的年度祭儀，由部落耆老依照經驗判斷害鳥飛行路線，帶領部落青年及幼兒於田間或河邊進行捕捉。鄉長游淑貞說，今年在傳統捕鳥祭儀文化辦理中，特加入保育鳥隻的認識和合法捕抓規範宣導，也與部落族人們共同牽起自然共存的生態永續內涵。

▲▼花蓮吉安鄉舉辦捕鳥祭活動，傳承部落互相合作、敦親睦鄰、換工分享的精神。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

鄉公所為尊重阿美族狩獵文化傳承，結合族語製作了宣導文宣，傳達識別保育鳥類知識，增添文化祭儀更具生態教育意涵。頭目聯席會長吳德煥說，捕鳥祭經歷時代沿革，部分地區改由購買取代獵捕，而吉安在游鄉長的親身參與及重視下，還原部落傳統生活樣態辦理，凝聚部落族人團結協力情感同時，更要遵守狩獵規範要求。

▲▼花蓮吉安鄉舉辦捕鳥祭活動，傳承部落互相合作、敦親睦鄰、換工分享的精神。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

部落耆老依照經驗判斷害鳥飛行路線，傳承捕捉害鳥文化。

活動中看到部落裡族人們拍打木鼓唱起歡迎歌，迎接鄉長游淑貞的到來，部落婦女展現歲時祭儀獨特的飲食限制，只能以薑、樹豆、翼豆等料理入菜，美味的佳餚別無他樣的傳統限制，卻讓族人們豎起大拇指、洋溢著滿足的表情告訴鄉長，感謝鄉公所對部落文化代代傳承的支持，用心保有傳統習俗氛圍、兼顧文化延伸與生態永續。

▲▼花蓮吉安鄉舉辦捕鳥祭活動，傳承部落互相合作、敦親睦鄰、換工分享的精神。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

部落婦女展現歲時祭儀獨特的飲食限制，只能以薑、樹豆、翼豆等料理入菜。

「害鳥吃越多，明年更豐收！」部落間流傳這樣的說法，原民所表示，過去農耕收成前，常常遇到鳥害成群，把辛勤的農作心血搶食一空，因此會相互協助以換工的方式輪流固守田園「驅逐趕鳥！」稱之為巴利六（Palwi），而11月至1月鳥類活動頻繁期，也正逢收割結束的農閒時節，為保護農作稻穀不被破壞吃食，祖先們以智慧利用竹子等天然材料，製作工具捕捉害鳥，也讓來年的農作收成更為豐碩。

▲▼花蓮吉安鄉舉辦捕鳥祭活動，傳承部落互相合作、敦親睦鄰、換工分享的精神。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

捕鳥文化展現部落耆老的生活智慧，在寒冷氣候中等待長達數天的耐心捕捉，間接促進發展自我保護及保暖的技術，更培養與自然界共存的求生技能，也傳承捕鳥祭文化裡代代相傳的珍貴口述歷史。鄉公所為喚起部落過去狩獵的記憶，於去年度藉由「鳥人傳奇」特展記錄下文化歷史脈絡，將特有文化祭儀介紹更多民眾認識。

游淑貞說，族群歲時祭儀蘊含著先人生態觀察的求生智慧，是鄉公所致力保留的文化傳承，今年度的捕鳥祭舉行深具平衡環境生態意義，而每年都會進行不同季節、不同祭儀的部落文化活動推展，雖遇疫情的今年暫停豐年祭，但也舉辦了各部落超過20場次的傳統精彩技藝研習，融合到位原民風又不失創意的地方精彩。

記者王兆麟／花蓮報導

►雅詩蘭黛「小棕瓶」殺到1850元！

ET快訊
人死才會有新病床！　南韓「醫療崩潰」重症者激增
快訊／雙北大停電　台電宣布「補償方案」
雙北大停電影響30.5萬戶　台電還原事故原因
結婚花光80萬存款！　「婆婆拿走全部紅包」新娘哭了
新竹動物園驚見「2隻童鞋掉老虎籠」　網嚇：被吃掉？
火鍋肉竟吃到「紙條」！　店家坦承疏失：標籤沒撕
快訊／又見球棒隊！　男被拖下車多人狂毆
法拉利、BMW停蘇花改觀音隧道！　1男站路中跳舞1男錄影

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

皮夾裡的千元鈔不見了　東港警調數十支監視器抓到賊

全國最原住民氛圍聖誕樹　台東波浪屋點燈

野外台戲廟口重現　大林人文化復興搬演在地故事

民眾將內藏現金的舊衣誤丟　台南麻豆區清潔隊垃圾堆中找回10萬元

台電「節電專車」開進南投富功國小　從遊戲中學節電撇步

判斷飛行路線捕捉害鳥！阿美族傳承「捕鳥祭」　捕害鳥守收成

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝...全校上前衛一課

嘉義市打造街舞基地　鼓勵年輕舞者築夢

嘉義市社區營造聯合成果展　推廣從小大人都能參與

「特殊奧林匹克滾球競賽」　28單位近300名選手參加

林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

留下來嘛～黏人浪浪「強制陪伴」　車後咬鞋狂奔...他哭：我要下班！

鄧佳華0元拍AV「連千毅沉默3天發聲了」！　 警告最慘下場：真的很悲哀

大胃王挑戰吃100盎司肉船火鍋　30分鐘完食免費！2人涮肉狂嗑

正妹網友邀投資...男暈船匯68萬　遭勸阻竟嗆警：被騙也是我的事！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

雙手用力3下金屬扳手秒折斷... 「傳說中の大力士」手銬直接扯開

皮夾裡的千元鈔不見了　東港警調數十支監視器抓到賊

全國最原住民氛圍聖誕樹　台東波浪屋點燈

野外台戲廟口重現　大林人文化復興搬演在地故事

民眾將內藏現金的舊衣誤丟　台南麻豆區清潔隊垃圾堆中找回10萬元

台電「節電專車」開進南投富功國小　從遊戲中學節電撇步

判斷飛行路線捕捉害鳥！阿美族傳承「捕鳥祭」　捕害鳥守收成

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝...全校上前衛一課

嘉義市打造街舞基地　鼓勵年輕舞者築夢

嘉義市社區營造聯合成果展　推廣從小大人都能參與

「特殊奧林匹克滾球競賽」　28單位近300名選手參加

佛斯特從不配球！奪冠榮耀全歸選手　妻小一起慶封王

身影曝光！新北樹林驚傳「男子持菜刀吼路人」

畢書盡變親民樂當「女兒傻瓜」　首度自剖內心：很硬的嘗試！

皮夾裡的千元鈔不見了　東港警調數十支監視器抓到賊

房價飆漲2區頂到天花板！「想回家種田還是買不起」　學者曝隱憂

住1年「頂樓露台樓中樓」屋主超滿意！內行曝「唯一缺點」笑了

快訊／台電道歉宣布「雙北停電補償方案」　按停電時數扣減電費！

變電所起火致停電「國民黨扯核四」　李正皓：邏輯死掉

全國最原住民氛圍聖誕樹　台東波浪屋點燈

雙北大停電影響30.5萬戶　台電：室內變電所若能啟用就可避免

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

地方熱門新聞

線上客家慶典「謝平安」　邀民眾參加主祭

漲價第一個周末！阿堂鹹粥遭人潮擠爆

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝

視察雲149甲線座車受困　張麗善回應

東石永靈宮百年做醮　打造逾十公尺烏魚子巨龍

騎士天氣太冷氣喘發作　暖警伸援手

中興新村柏油路面鋪好又挖　用路人崩潰

屏東女遭比特犬咬傷！飼主嗆：咬死算了

嘉義16歲弟擺攤賣方塊酥　姑姑拒絕捐款

3小時開罰改裝車80件！

「快來救我！」雲林翁迷航20公里外魚塭區求救

2021斜坡上的藝術節登場　潮州警籲請勿違停

網路霸凌的生存法則　網路名人現身說法

更多熱門

相關新聞

營養師教「代謝症候群」簡易判定法

營養師教「代謝症候群」簡易判定法

現代人平均壽命增長，加上飲食、生活習慣改變，不少人都有所謂的「代謝症候群」，雖然這不是病，但如果放著不管，罹患糖尿病、心血管疾病等慢性病的機率會大大增加，是一種關於健康的危險訊號。知名營養師高敏敏近日就分享了代謝症候群的簡易判定法，如果5項因子中符合3項以上就要小心。

台南鳥會呼籲民眾勿任意捕捉鳥類

台南鳥會呼籲民眾勿任意捕捉鳥類

日統客運雲林4路線將停駛　縣長張麗善：積極協助反映中央

日統客運雲林4路線將停駛　縣長張麗善：積極協助反映中央

4山客受困天長隧道2人獲救　另2人返安全處待援

4山客受困天長隧道2人獲救　另2人返安全處待援

台東釋迦面臨萬噸收成　農友：重啟與陸談判

台東釋迦面臨萬噸收成　農友：重啟與陸談判

關鍵字：

判斷飛行路線捕捉害鳥阿美族捕鳥祭收成

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

快訊／金馬影帝涂們食道癌病逝　享壽61歲

鄧佳華救火女優是「170cm豪放系正妹」！長相曝光

翁仁賢目睹「生小豬」淪魔　除夕縱火燒死6至親

睡覺手機放床頭恐罹癌？醫師解密了

周杰遭爆「逼女友吃避孕藥」首發聲：其實我是Gay

20歲女乳頭「詭掛乒乓肉球」猛晃！男友脫衣嚇歪：菜花嗎

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

國小女兒「反著吃餐盒」　原因點醒萬人

蕾菈模仿許瑋甯放閃湯宇！遭飆粗話「哪比得上人家」

網瘋傳「台中大里槍戰4死」影片曝　警回應打臉

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

快訊／台電「變壓器起火」火光狂炸！搶救困難

到按摩店鬆一下　他爽完跪著爬出門

「沒跟醜男做過！」床戰鄧佳華女優加價6成片酬

更多

最夯影音

更多
林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦
驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

留下來嘛～黏人浪浪「強制陪伴」　車後咬鞋狂奔...他哭：我要下班！

留下來嘛～黏人浪浪「強制陪伴」　車後咬鞋狂奔...他哭：我要下班！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面