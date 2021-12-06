非法誘捕綠繡眼3隻罰3萬　台南鳥會呼籲民眾勿任意捕捉鳥類

▲台南鳥會野鳥救傷組呼籲民眾，愛牠們請給牠們一個安全友善的生存空間，還給牠們自由飛翔於天空的權利，切勿以身試法。（圖／示意圖，翻攝自台南鳥會野鳥救傷組臉書）。

記者林悅／台南報導

純真的小孩子很可愛，相信在野外的小鳥們對大家來說也是各種的萌，台南鳥會野鳥救傷組指出，你知道嗎？台灣非法捕捉野生動物的案件層出不窮，因宗教放生與寵物飼養等需求，促使商家透過捕捉野鳥販售以謀取利益，使得野生動物面臨危害。

據了解，台北市動物保護處指出，萬芳派出所7月查獲一中男子因喜歡養鳥，在誘捕籠下層放了飼養的綠繡眼，想再獵捕其他鳥隻，結果遭查獲3隻，3隻被罰3萬元。雖然綠繡眼屬於一般類野生動物，但因捕捉行為確實違反《野生動物保育法》規定，而這被查獲的3隻不宜野放綠繡眼被帶回觀察後，最後仍全部死亡。且調查發現，民眾以為只要不屬保育類動物，或只供個人玩賞沒有交易買賣，就可任意獵捕。

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台南鳥會野鳥救傷組以此案例在臉書PO文指出，目前已知有247種鳥類曾被獵捕販售，數量估計在20萬至100萬隻之間，苦主通常以麻雀、斑文鳥、白頭翁、珠頸斑鳩、綠繡眼、八哥等台灣常見普鳥為主。其中，以綠繡眼在寵物鳥交易的次數和數量上為最多，因牠們小巧可愛、唱歌好聽，深受養鳥人的喜愛，導致商人透過誘捕方式進行非法捕捉。

在野鳥救傷上，也常收到因人為獵捕或不當飼養導致傷殘病落的案例，在此呼籲野生動物不是寵物，捕捉野生動物將違反《野生動物保育法》規定，依該法可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。若獵捕保育類野生動物者，最重可判處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上1百萬元以下罰金。台南鳥會野鳥救傷組呼籲民眾，愛牠們請給牠們一個安全友善的生存空間，還給牠們自由飛翔於天空的權利，切勿以身試法。