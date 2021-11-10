台東鳳梨釋迦面臨上萬噸收成　農友：中央快重啟外銷通路談判

▲▼台東縣長饒慶（右二）鈴走訪包裝場關心出口情況及了解鳳梨釋迦的清潔、分級、品管、包裝、上棧板等情形。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣長饒慶鈴日前深夜再次探訪卑南鄉包裝集貨場，了解場內清潔、包裝動線及相關設備等，希望這批少量外銷的鳳梨釋迦確實達到有害生物零檢出，順利出口至香港。現場農民也向饒慶鈴表示：「補助、補貼非長遠之計，農民需要的是通路，希望政府能盡速協助外銷談判，中央地方同心協助農民度過難關」。

饒慶鈴日前晚間走訪卑南鄉包裝場關心出口情況及場區內動線規劃，了解鳳梨釋迦的清潔、分級、品管、包裝、上棧板等一系列動線規劃，並與現場工作人員研商，如何提升清潔空壓機的效能，以及討論是否設置防蟲網。

饒慶鈴表示，這次介殼蟲事件更提醒我們，一定要從源頭做好，提升田間管理及病蟲害防治，加強農民的蟲害防護意識，台東釋迦務必要做到「有害生物零檢出」，日後要重返大陸市場，或外銷其它國家，均能經得起考驗。縣府今年已補助全縣各釋迦產銷班、合作社購置109部空壓機，明年也已增編預算持續補助相關設備。

包裝場業者表示，其實農民需要的是通路，補助、補貼都是其次，最重要的是穩定的外銷通路，雖然內銷市場也漸漸打開，但內銷能消化的量佔不到原先外銷市場的一成，拓增新的外銷市場固然好，不過眼看釋迦即將大量出產，保本還是農民最根本的期盼，希望政府能協助重啟中國大陸外銷談判市場，協助農民度過眼前的難關。

▲農友即將面臨上萬噸收成，希望中央盡快重啟與大陸談判。

饒慶鈴表示，台東身為生產者，對於多次因介殼蟲而被退貨的狀況，當然必須要追溯產品本身狀況，從根源力求改善，這是台東縣政府一直以來的處理態度，追求每一項台東的產品都符合規範，絕對不是唱和誰。對於陳吉仲主委再次公布「11月中起，全面啟動5大因應措施」，饒慶鈴也樂見中央提出說明與作法，但縣府多次呼籲中央以減產補助調節產量等具體作法，中央都未同意。

饒慶鈴說，眼看12月及1月就將有上萬噸鳳梨釋迦採收，這些鮮果該怎麼處理？要冷凍還是能外銷到其他地方？希望中央政府能盡早提出實際外銷政策。台東縣政府努力接洽的家樂福、全聯等內銷通路，讓台東釋迦農辛苦10年建立的外銷產業能延續。