地方特考遇到雙北停電　考選部：延長作答時間

▲萬隆變電所爆炸。（圖／記者浦靖祤攝）

政治中心／綜合報導

台電萬隆變電所今（12日）上午發生變壓器故障，30萬餘戶雙北市民無電可用，下午1時7分已全數復電。針對上午有3個試區學校受到影響，考選部表示，當場已延長作答時間。

考選部11日至13日舉行110年特種考試地方政府公務人員考試，分別於台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門及馬祖等13個考區同時舉行。根據《中央社》報導，考選部官員表示，上午約9時42分停電，有3個試區學校受到些微影響，燈光比較暗，先開窗戶讓應考人靠近光線好的地方繼續作答。

考選部官員指出，在國家考場及滬江高中，停電11分鐘，應考人數比較少的景美國中，停電約40幾分鐘，都有相對延長作答時間，當場就已經處理完畢，考生沒反映其他問題。

台北市萬隆一次發電所的5組變壓器故障、冒煙，導致下游二次變電所跟著跳電，新北市永和區、中和區、台北市文山區等多處發生停電，波及30萬5418戶。台電隨即由成立緊急應變中心，並現場派員積極搶修，火勢已迅速撲滅，無人員受傷，台電強調起火是變壓器的絕緣油，變電所底下沒有油庫。

針對這一次停電事件，台電說明，今日逢假日用電較低，預計備轉容量率高達12%以上，維持在供電充裕的綠燈，尤其變電站設備故障起火時，負載2299.7萬瓩，備轉854.9萬瓩，備轉容量率高達37.17%，供電相當充裕，電力系統電壓穩定，無特定人士謠傳所指因電不夠、降壓所造成停電。