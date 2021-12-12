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比醫院更危險！醫曝「實驗室都病原體」心疼喊：真的很辛苦

▲▼實驗室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲20多歲女研究員在實驗室中染疫確診。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

中研院基因體中心實驗室女研究員染疫，根據昨（11）日最新調查結果，確定為實驗室內的Delta病毒株，並非從社區所傳來。胸腔暨重症專科醫師黃軒也在粉專寫道，實驗室比醫院更危險，要操作的幾乎都是易傳播的病原體。他除了向防疫及醫護人員道謝，也感謝實驗操作人員的付出，「這些都是幕後的英雄」。

黃軒醫師在粉專指出，實驗室操作的幾乎都是易傳播的病原體，因此在標準的高風險病原體實驗室，都有制定的應變計畫，包括預防災害（如火災、水災、地震及爆炸）、生物危害之風險評估、人員意外暴露之處理與除汙，人員暴露及受傷之緊急醫療處置等共9項應變程序。

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事實上，每個國家都會規定高風險「實驗的5大要」，黃軒解釋，包括模擬要落實、操作要標準、穿著要全套、脫時要謹慎、監控要警覺。

▲▼中研院基因體研究中心。（圖／記者許靖騏攝）

▲中研院基因體研究中心。（圖／記者許靖騏攝）

黃軒接著說，在高風險病原體的實驗室，都會有災害演練，例如模擬管制性病原及毒素工作人員發生暴露之狀況，以測試健康監測程序；模擬實驗室人員虛脫或暈倒，測試其他人員應變能力；模擬實驗室發生大規模溢出物事件；模擬實驗室人員在工作狀態下，依既定方式疏散。

黃軒說，所有基本的風險評鑑模式，也包括4個重複循環的步驟，包括危害鑑別、危害特徵、暴露評鑑及審查和持續改進。然而他也心疼地說，這些實驗人員真的很辛苦，「冒險進行協助高風險的病毒診斷，我們才能有效知道，哪種病毒感染？我們才能知道如何防疫！」

黃軒謝謝身處第一線的防疫及醫護人員，也提醒大家別忘了還有一群在高風險實驗操作的人員，都是幕後英雄，「衷心謝謝大家的付出行動，一起對付COVID19 病毒」。

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