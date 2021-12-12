Omicron患者14天可康復！醫：症狀比Delta更輕　南非最新重症率曝

▲南非的住院率並未因Omicron瞬間飆高，因此不少醫師認為，Omicron的傳染力比Delta高，但症狀卻更溫和，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

正迅速席捲世界的Omicron變種病毒，已在南非現蹤2週有餘。儘管世界繃緊神經高度戒備，不過南非的醫生提出當地數據指出，Omicron的患者只有約30%病情較重，而且大部分病患在14天內就能康復，顯示Omicron比Delta更具傳染力但症狀較輕。然而，還是有不少專家警告，目前立刻下定論還言之過早。

據美聯社報導，在南非執業的醫師皮萊（Unben Pillay）是擁護Omicron比Delta更「溫和」的一派。他表示，他大多數的Omicron患者都在10至14天內康復，就連年紀較大或是有健康問題的病人，都可以在不住院的情況下就將病情控制住，顯示Omicron的症狀相對Delta而言更為輕微。

自Omicron在南非現蹤以來，不少醫師也分享了類似的看法。南非國家傳染病研究所（NICD）數據顯示，近幾週因新冠住院的患者中，只有約30%的人病情嚴重，這比例比當地之前幾波疫情少了一半。除此之外，新冠的平均住院時間也從過去的8天縮短到2.8天，就連死亡率也從先前的20%下降到了3%左右。

非洲衛生研究所（AHRI）所長漢納科姆（Willem Hanekom）援引NICD的數據指出，「目前幾乎所有證據都表明Omicron是一種較溫和的病毒，但我們才剛進入這一波疫情2週左右，而住院和死亡的案例通常會發生在更晚的時候，因此目前要下定論還為時尚早，我們需要更多數據來佐證這一點。」

在Omicron病毒現蹤後，南非的新冠病例數也隨之攀升至9萬人。南非衛生部長帕沙（Joe Phaahla）表示，當地疫情升溫的原因與Omicron脫不了關係，因為目前南非全國的70%病例都來自Omicron，「儘管早期跡象表明Omicron的症狀較溫和，不過目前的病例數實在是太多了，南非的醫院可能會因此被擠爆，並帶來更多的重症和死亡案例」。

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