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台灣新增3例Omicron境外輸入　港府：考慮收緊對台登機、檢測要求

▲▼香港機場搬運工染Delta病毒　疑有隱形傳染鏈「數萬人強制檢測」。（圖／路透社）

▲香港特區政府考慮進一步收緊相關的登機、檢疫及檢測要求。（資料圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

台灣新增3例Omicron境外輸入病例，分別自史瓦帝尼、英國、美國入境。對此香港特區政府指出，考慮進一步收緊相關的登機、檢疫及檢測要求。

▲▼ 香港檢疫措施。（圖／翻攝自香港特區政府官網）

▲A組高風險名單。（圖／翻攝自香港特區政府官網）

因應Omicron變種毒株在全球擴散，香港會將發現有Omicron個案的地區指明為A組指明地區，收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求，加強邊境管制，且禁止非香港居民入境。

目前，A組指明地區有60個國家，港府11日宣佈，將於14日0時起指明塞浦路斯、約旦及黎巴嫩加入A組指明地區，嚴格要求非港人禁止入境。另外，美國、南非等13個國家則被列入「加強監測組」。

據港府官網顯示，對A組指明地區，收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求是，於21天內曾逗留上述地區的非香港居民不准入境。香港居民則必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

至於「加強監測組」部分，香港居民則必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄，並在竹篙灣檢疫中心進行首7天強制檢疫，期間每天進行病毒檢測，並由醫護人員監察該人士的健康狀況；接下來在已預訂的指定檢疫酒店內，完成餘下的14天強制檢疫，並隔日進行檢測；其後7天自行監察，並於抵港第26天強制檢測。

據《星島日報》報導， 港府表示，正確認台灣發現的Omicron輸入個案，並繼續密切留意當地疫情，考慮是否有需要進一步收緊相關的登機、檢疫及檢測要求，拒絕非港人入境。

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