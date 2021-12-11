台南人氣正妹禮生團「台南舞魅孃」　大遠百義賣桌曆助弱勢

▲國內知名的正妹禮生團「台南舞魅孃」，於台南大遠百廣場舉辦公益桌曆義賣活動，所得扣除成本後，全數捐予創世基金會，喚起社會各界關懷植物人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內知名的正妹禮生團「台南舞魅孃」，首度發行公益桌曆，11日下午於台南大遠百廣場舉辦公益義賣活動，所得扣除成本後，全數捐予創世基金會，除了做公益助弱勢，也盼拋磚引玉，喚起社會各界關懷植物人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南舞魅孃團長「龜龜」指出，友人2年前因車禍而成植物人，2021年不幸離世，為讓各界能更重視植物人照護問題，遂萌生邀禮生們義賣桌曆捐助創世基金會的想法。

台南舞魅孃共有21位禮生，篩選近300張照片，最後精選出21張精華照，印製限量1000本桌曆，900本已被搶訂一空，剩餘的100本將在義賣活動現場販售。

「禮生」最早起源可追朔至周禮春官，主要掌管國家禮儀，傳承至今有許多宮廟舉辦祭典活動時，都會邀「禮生」來協助儀式進行，因為穿著禮服打扮得像仙女，又被稱作「神的侍女」，每位禮生皆須經過嚴格的訓練與縝密的挑選流程，各項高標準要求不輸女藝人，她們美麗的身影也往往成為祭祀活動中最令信眾期待的「風景」。

「龜龜」說，近幾年廟會禮生文化竄起，對禮生們的身形姿態和裝扮等要求更趨嚴格，台南舞魅孃的禮生年齡約在20至29歲，除美姿美儀訓練、嚴控飲食，還得懂傳統民俗文化的種種，有些人不出陣時是直播主，有的則是大學生。

台南舞魅孃的義賣活動，除近距離與粉絲們互動之外，也讓熱情支持慈善公益活動的粉絲帶著桌曆來簽名，希望透過這次的愛心桌曆義賣，一起幫助創世支持植物人的照顧工作，讓社會更溫暖。