　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南人氣正妹禮生團「台南舞魅孃」　大遠百義賣桌曆助弱勢

▲國內知名的正妹禮生團「台南舞魅孃」，於台南大遠百廣場舉辦公益桌曆義賣活動，所得扣除成本後，全數捐予創世基金會，喚起社會各界關懷植物人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國內知名的正妹禮生團「台南舞魅孃」，於台南大遠百廣場舉辦公益桌曆義賣活動，所得扣除成本後，全數捐予創世基金會，喚起社會各界關懷植物人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內知名的正妹禮生團「台南舞魅孃」，首度發行公益桌曆，11日下午於台南大遠百廣場舉辦公益義賣活動，所得扣除成本後，全數捐予創世基金會，除了做公益助弱勢，也盼拋磚引玉，喚起社會各界關懷植物人。

▲國內知名的正妹禮生團「台南舞魅孃」，於台南大遠百廣場舉辦公益桌曆義賣活動，所得扣除成本後，全數捐予創世基金會，喚起社會各界關懷植物人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南舞魅孃團長「龜龜」指出，友人2年前因車禍而成植物人，2021年不幸離世，為讓各界能更重視植物人照護問題，遂萌生邀禮生們義賣桌曆捐助創世基金會的想法。

▲國內知名的正妹禮生團「台南舞魅孃」，於台南大遠百廣場舉辦公益桌曆義賣活動，所得扣除成本後，全數捐予創世基金會，喚起社會各界關懷植物人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南舞魅孃共有21位禮生，篩選近300張照片，最後精選出21張精華照，印製限量1000本桌曆，900本已被搶訂一空，剩餘的100本將在義賣活動現場販售。

▲國內知名的正妹禮生團「台南舞魅孃」，於台南大遠百廣場舉辦公益桌曆義賣活動，所得扣除成本後，全數捐予創世基金會，喚起社會各界關懷植物人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國內知名的正妹禮生團「台南舞魅孃」，於台南大遠百廣場舉辦公益桌曆義賣活動，所得扣除成本後，全數捐予創世基金會，喚起社會各界關懷植物人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「禮生」最早起源可追朔至周禮春官，主要掌管國家禮儀，傳承至今有許多宮廟舉辦祭典活動時，都會邀「禮生」來協助儀式進行，因為穿著禮服打扮得像仙女，又被稱作「神的侍女」，每位禮生皆須經過嚴格的訓練與縝密的挑選流程，各項高標準要求不輸女藝人，她們美麗的身影也往往成為祭祀活動中最令信眾期待的「風景」。

▲國內知名的正妹禮生團「台南舞魅孃」，於台南大遠百廣場舉辦公益桌曆義賣活動，所得扣除成本後，全數捐予創世基金會，喚起社會各界關懷植物人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「龜龜」說，近幾年廟會禮生文化竄起，對禮生們的身形姿態和裝扮等要求更趨嚴格，台南舞魅孃的禮生年齡約在20至29歲，除美姿美儀訓練、嚴控飲食，還得懂傳統民俗文化的種種，有些人不出陣時是直播主，有的則是大學生。

▲國內知名的正妹禮生團「台南舞魅孃」，於台南大遠百廣場舉辦公益桌曆義賣活動，所得扣除成本後，全數捐予創世基金會，喚起社會各界關懷植物人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南舞魅孃的義賣活動，除近距離與粉絲們互動之外，也讓熱情支持慈善公益活動的粉絲帶著桌曆來簽名，希望透過這次的愛心桌曆義賣，一起幫助創世支持植物人的照顧工作，讓社會更溫暖。

►為何冷天也不用蓋被子！

ET快訊
蕾菈模仿許瑋甯放閃男友！遭飆粗話「哪比得上人家」
泰高僧跪坐女信徒腿間驅魔！蛋蛋揉遍全身惹議　現場畫面曝
蔡依林3天做出《魷魚》翻糖蛋糕！　神還原「木頭人娃娃」
台北妹赴約遭朋友設局！前男友「當街扛走」
飛彈指揮部士官長酒駕自撞！千萬終身俸飛了
中研院女遭霸凌！實驗室前負責人反駁：請假太多
吃太辣不只喝水！「3款解辣飲料」營養師激推：真的有效

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

實驗室前負責人反駁「染疫女遭霸凌」：請假太多常遲到

歲末有愛　俊逸寒冬送暖體現社會關懷

台南人氣正妹禮生團「台南舞魅孃」　大遠百義賣桌曆助弱勢

睡覺「手機放床頭」電磁波恐罹癌？　醫師曝數據解答了

台師大邀民眾設計桌遊「玩中學」　玩遊戲也提升媒體素養

三接外推最佳！洪申翰「兼顧保育減煤供電」不被死當

6款冰淇淋驗出致癌物超標！GODIVA首發「3點聲明」

大爆料！潘忠政拿「詹順貴、鄭文燦、洪申翰」言論佐證三接可遷離

竹中竹女模擬公投6成同意竹竹併　林智堅：大新竹為跨世代期望

男友妹解放「超巨雙球」親密貼手臂　女友一看傻了：我壓力好大

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

Makiyo怒譙10年友「沒被打過？」　見殺狗留言狂爆粗口：給我道歉

邱澤閃娶許瑋甯..邱鋒澤「狂被Tag」XD　看「祝你幸福」留言傻眼：我早就結婚了！

《聲林之王3》選手講話娃娃音「唱歌低沉嘶吼」　《傲嬌》喉音饒舌...徐佳瑩：聽了很過癮！

超親人！數隻檸檬鯊包圍潛水員　牠「主動靠近給擼頭」互動溫馨

2歲童外婆家走失！監視器查真相　竟是「5隻狗」帶他逛街走到土地公

加拿大議員再挺台！逼政府表態　「要不要和台灣站一起？」全場歡呼

實驗室前負責人反駁「染疫女遭霸凌」：請假太多常遲到

歲末有愛　俊逸寒冬送暖體現社會關懷

台南人氣正妹禮生團「台南舞魅孃」　大遠百義賣桌曆助弱勢

睡覺「手機放床頭」電磁波恐罹癌？　醫師曝數據解答了

台師大邀民眾設計桌遊「玩中學」　玩遊戲也提升媒體素養

三接外推最佳！洪申翰「兼顧保育減煤供電」不被死當

6款冰淇淋驗出致癌物超標！GODIVA首發「3點聲明」

大爆料！潘忠政拿「詹順貴、鄭文燦、洪申翰」言論佐證三接可遷離

竹中竹女模擬公投6成同意竹竹併　林智堅：大新竹為跨世代期望

男友妹解放「超巨雙球」親密貼手臂　女友一看傻了：我壓力好大

陳緗妮親揭「報警抓夫」真相　謝和弦打鎮靜劑昏3天：沒對外說過

斷交尼加拉瓜…吳鳳指出「台灣這1點才是最重要」！　網全推爆

飯店浴室掛一顆「神秘金屬球」！實用功能曝光網驚呆：長知識了

郭婞淳抓舉錯失金牌！挺舉再拚台灣紀錄　瞄準世錦賽3連霸

美國中情局大舉招募「中文人才」　5項徵人基本條件曝光

經長：三接不蓋要多燒500萬噸煤　岸邊使用面積只剩十分之一

羅西騎過的「MotoGP重機」全在這！YAMAHA免費展出16輛YZR-M1

伯賢連3年奪MAMA男歌手！當兵中開頭先喊：我的愛麗～❤

蕾菈模仿許瑋甯放閃湯宇！　遭酸民飆粗話「哪比得上人家」高EQ反擊

公投前黃金週三重造勢　蔡英文：台灣不能倒退嚕

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

生活熱門新聞

女友每天要碰碰　他哭：誰能幫我

快訊／全台ATM驚傳大當機！　鄉民崩潰：全掛了

即／確診中研院女到過！京站「980人」快篩結果曝

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

快訊／再2起Omicron侵台！從美國、英國入境

骨灰罈紅茶退位！好市多「再推神物」網傻了

男友妹在家不穿內衣　同居女友不爽吃醋了

首例Omicron侵台！女史瓦帝尼入境確診

睡覺手機放床頭恐罹癌？醫師解密了

好市多「又1神物殞落」　她咬一口退坑！

本土大專校院生新增1例確診！

鄧佳華AV片酬曝！導演一句回擊這件事

高中妹書包「搜出2枚套套」　慘遭排擠！原因驚呆

老爸「看暖男友一眼」搖頭！她不信偷登記　下場慘爆

更多熱門

相關新聞

台南辦職場ㄟ大小事講座

台南辦職場ㄟ大小事講座

為讓市民朋友了解各行業職人精神，台南市勞工局出版《台南好職人》一書，透過台南在地文學暢銷作家、南方講堂創辦人王美霞細膩而充滿感情的筆鋒，深刻描述台南在地職人努力、不放棄的身影。

環警監聯合稽查在台南安平

環警監聯合稽查在台南安平

漲價第一個周末！阿堂鹹粥遭人潮擠爆

漲價第一個周末！阿堂鹹粥遭人潮擠爆

公投宣傳陳亭妃鐵馬隊巡迴最終站

公投宣傳陳亭妃鐵馬隊巡迴最終站

台南東區東聖里活動中心正式啟用

台南東區東聖里活動中心正式啟用

關鍵字：

台南人氣正妹禮生團舞魅孃大遠百義賣桌曆

讀者迴響

熱門新聞

「沒跟醜男做過！」床戰鄧佳華女優加價6成片酬

鄧佳華女優「腰彎撿手機」藏不住了

短髮妹站黃偉哲旁邊「G級頭燈」撐爆襯衫

女友每天要碰碰　他哭：誰能幫我

快訊／全台ATM驚傳大當機！　鄉民崩潰：全掛了

即／確診中研院女到過！京站「980人」快篩結果曝

辣妹歌手遭男星家暴「耳膜穿孔」：從女友變砲友

邱澤曾「公開追張鈞甯」1天就被打臉！全敗在1關鍵

少女倒栽蔥跌泳池「遭抓交替」驚悚畫面曝！

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

20歲女乳頭「詭掛乒乓肉球」猛晃！男友脫衣嚇歪：菜花嗎

男歌手驚傳罹骨髓癌失聯！　友：突然找不到人

金鐘獎得主「被拍碎車窗」！臉部割傷慘濺血

Makiyo直播突失控怒砸鏡頭！飆罵「你沒被打過吧」

印度神童預言又中　6事件一次看

更多

最夯影音

更多
許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

Makiyo怒譙10年友「沒被打過？」　見殺狗留言狂爆粗口：給我道歉

Makiyo怒譙10年友「沒被打過？」　見殺狗留言狂爆粗口：給我道歉

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面