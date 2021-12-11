東石永寧宮百年做醮超澎湃　信徒打造逾十公尺烏魚子巨龍

寺廟做醮百桌貢品通常琳瑯滿目，但是嘉義縣東石永寧宮信徒擺出的貢品卻讓人大吃一驚，不僅普度1萬6000桌，121隻豬羊、1000斤重神豬。當地海龍王海鮮餐廳老闆葉國卿更用烏魚子打造十多公尺巨龍，光是巨龍身上的食材就50萬元，讓民眾讚嘆百年廟宇做醮看見東石人的驕傲；ˋ也有人認為，這是南部海邊才有的霸氣。

▲東石永寧宮百年做醮，當地海鮮餐廳業者打造烏魚子巨龍 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲東石永寧宮百年做醮，當地海龍王餐廳老闆葉國卿打造烏魚子巨龍 。（圖／記者翁伊森翻攝）

民眾驚呼眼前的這條巨龍是用1300多片烏魚子拼組出來的，巨龍長達十多公尺真的很壯觀，每片烏魚子就是龍身上的鱗片，一副副重達數兩重的烏魚子，光拼裝就相當費工，這麼多片依現在行情要價至少50、60萬元。葉國卿表示，身為海鮮業者加上當地廟宇難得碰上兩百年大醮才想用不同的方式呈現。

▲民眾搶拍魚子巨龍。（圖／記者翁伊森翻攝）

老闆娘表示，「央請廠商打造巨龍很費時，整條巨龍用了兩百片烏魚子組裝，也因為當地難得遇上百年做醮，真的是豪氣十足，但也是他們信徒的誠意。」

▲海鮮餐廳老闆娘介紹巨龍拼裝由來。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣東石鄉永屯村永靈宮建廟200年歷史，8日起一連3天舉辦首次「辛丑科金籙慶成謝恩祈安三朝清醮大典」，祭典前夕，1萬6000桌供桌供品、施放高空煙火，場面絢麗，盛大壯觀，廟方及各地信眾為這場清醮捐獻，花費逾3000萬元，作醮人員及信眾連續17天茹素，普度1萬6000桌，121隻豬羊、1000斤重神豬，金紙採傳統古法製作，宴請好兄弟。