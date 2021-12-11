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大爆料！潘忠政拿「詹順貴、鄭文燦、洪申翰」言論佐證三接可遷離

▲▼潘忠政擔任正方代表。（圖／記者屠惠剛攝）

▲潘忠政擔任今天藻礁公投正方代表。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導


中選會今（11日）舉辦全國性公民投票意見最後一場發表會，藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政擔任珍愛藻礁案正方代表時，拿出農委會主委陳吉仲、桃園縣長鄭文燦、今天反方代表洪申翰等人過去言論，三接政策是可以轉彎，更透露洪申翰在2018年曾告訴他，桃園市長鄭文燦曾對經濟部高層表示，接收站跟龍潭高原電廠不能通通給我，證實觀塘不是三接唯一方案。

四大公投案將在下週六（18日）日投票，中選會今天下午舉行最後意見發表會，公投第20案為「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」，也就是三接對大潭藻礁影響性，正方為珍愛藻礁公投領銜人潘忠政，對上反方代表民進黨籍立委洪申翰。

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▲▼潘忠政公布照片，三接就是蓋在藻礁上。（圖／翻攝潘忠政臉書）

▲潘忠政公布照片，指三接就是蓋在藻礁上。（圖／翻攝潘忠政臉書）

潘忠政一開始表示，台灣物種超過15萬種，其中3成是特有種或亞種，大家很幸運住在這個生物多樣性寶島，隨後說明大潭藻礁的生物多樣性，許多專家學者指大潭藻礁具有世界自然遺產價值，這是台灣的驕傲，自己在這裡住超過33年，充分體驗這個獨特生態系的特殊情趣，尤其經常在夏天午後，帶小孩來此玩耍，2012年之後對藻礁有更豐富認識，成為自己後花園，在退潮時走進其懷抱，展現豐富生命力的一刻，魚蝦蟹貝到處都是。

潘忠政進一步表示，之後因為中研院陳昭倫博士團隊做的更多調查與研究，這裡發現一級保育的類珊瑚「柴山多杯孔珊瑚」，代表生態豐富穩定，而且這地方造礁藻類高達27種，其中21種是是世界新種，其中三種為台灣特有種。「天啊，這是多麼讓人驕傲的數字」。

潘忠政也舉例，國家地理雜誌攝影師曾告訴我，光看到這樣地質，就應該列為世界自然遺產，台大地質系教授陳文山也盛讚，這裡有國寶級地景價值，生態系與附近密切連通，當被提防包圍，就算是留下棧橋縫隙，也將大大改變這裡環境。

▲▼ 潘忠政拿「詹順貴、鄭文燦、洪申翰」言論佐證三接可遷離。（圖／翻攝公視直播）

▲潘忠政拿「詹順貴、鄭文燦、洪申翰」言論佐證三接可遷離。（圖／翻攝公視直播）

隨後潘忠政感謝大潭藻礁有這次公投機會，要感謝很多人，也提升守護意志，像是律師團隊專業剖析下，了解到政府在保育上的失職，堅定自己要為藻礁請命決心，也感謝支持三接外推的人士，更點名詹順貴律師，發揮專業堅持，守住局部程序正義。
特別的是，潘忠政隨後提

到，2018年時，詹順貴曾和當時環評委員鄭明修，及當時農委會副主委陳吉仲，一起向台電與中油遊說，希望三接、四接能整併到台北港，一方面守住桃園藻礁，一方面守護基隆外木山的美麗珊瑚得以保留，雖然後來任務失敗，但證實觀塘不是三接唯一方案，且詹順貴曾在臉書說出，證實觀塘三接是政治決定，不是專業判定。


隨後潘忠政提到，要感謝行政院前能源減碳辦公室委員、中興大學環工系教授莊秉潔，因為莊過去提出觀塘是最差場址的論述基礎，鼓舞三接遷移，且莊在2017年時，曾經從中油公司的顧問口中得知，其實三接開發在台北港是比較快的資訊，這也提供三接政策是可以轉彎的重要證據。


洪申翰是今天反方代表，但潘忠政指出，洪申翰一直是能源轉型的諮詢對象，提供觀塘不蓋三接，能源轉型也可以有其他方法達成的重要論證潘忠政更明確指出，在2018年8月11日時與洪在台北相遇，洪申翰告訴他一段震驚的話，指桃鄭文燦曾對經濟部高層表示，「接收站跟龍潭高原電廠不能通通給我，我只能接收一個」，這句話也證實觀塘不是三接唯一方案。


最後潘忠政認為，目前雖然大家價值取向不同，但從上述的人物說法，點出觀塘不是三接唯一方案，以及政府在三接政策上，有許多次是可以轉彎但卻不轉彎的證據。
 

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