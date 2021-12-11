「戰鬥藍」大造勢藍營大咖齊聚　趙少康喊現場破萬人

▲戰鬥藍公投說明會台北場，趙少康說現場破萬人擠爆濟南路 。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者楊蕓／台北報導

1218四大公投下週就要投票，國民黨戰鬥藍全力衝刺，11日下午14時30分起在立法院旁舉行「四個同意，就是民意」公投說明會。趙少康下午4點半左右上台發言時說，現場人數最多時有破萬人擠爆濟南路，高呼公投就是人民的意志，「1218要用公投跟蔡英文說不！給她一點顏色看看！」

今天出席宣講的包含前總統馬英九、黨主席朱立倫、前台北市長郝龍斌、中廣董事長趙少康、國民黨立委賴士葆、江啟臣、吳斯懷、葉毓蘭、洪孟楷、林奕華、萬美玲、陳玉珍、費鴻泰、蔣萬安、反萊豬醫師蘇偉碩、重啟核四案領銜人黃士修、秋鬥發言人李建誠，及台北市議員王鴻薇、徐弘庭、陳炳甫、李明賢、徐巧芯、侯漢廷、張斯綱、游淑慧、鍾沛君、李柏毅、闕枚莎等人。

趙少康表示，他們不像民進黨有5800萬做公投宣講，只有靠發簡訊和民意代表動員，在場最多已經有萬人擠爆濟南路，他高呼，公投就是人民的意志，「1218要用公投跟蔡英文說不，給她一點顏色看看！」

趙少康質疑，民進黨一直要抗中保台，保了什麼台？昨天把尼加拉瓜丟了，5年丟了8個邦交國，這叫做保台？痛批民進黨才是道道地地的喪權辱國。

趙少康接著說，蔡英文最近自稱是「台灣隊」，但少了一個字，他們是「害台灣隊」，因為蔡英文破壞7600年的藻礁、還要進口占比超過5成的天然氣發電，被老共一圍台灣就會缺電，「這才是跟中共唱和，這才是害台灣」，此外，如果核二、核三不展期，他保證台灣一定缺電，連台積電晚上都要減壓，若核四不重啟，電價一定漲，且起碼漲到百分之百，痛罵蔡英文全部都在亂講。

▲前台北市長郝龍斌。

郝龍斌痛批，民進黨根本是詐騙集團、污名化公投，還說若要抗中保台就要反對公投，但公投四個議題都是民生議題，跟抗中保台有什麼關係？昨天尼加拉瓜斷交，民進黨根本就是「抗中害台」，郝龍斌強調，四個公投絕對不是政黨對決，而是民進黨跟人民的對決。

賴士葆表示，蔡英文政府除了騙還是騙，以前說藻礁永存，現在卻要消滅藻礁，還騙人民說三接沒有蓋在藻礁上，呼籲大家用選票來向蔡英文表達憤怒、教訓蔡英文。賴士葆也批評，蘇貞昌是中華民國史上任內死最多人的閣揆，「他不道歉，不下台，我們就用公投讓他下台。」

▲前總統馬英九。

▲國民黨主席朱立倫。

▲戰鬥藍公投說明會台北場，民眾擠滿濟南路。（圖／記者李毓康攝）