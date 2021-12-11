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三接外推最佳！洪申翰「兼顧保育減煤供電」不被死當

▲▼桃園大潭藻礁與中油天然氣三接棧橋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲桃園大潭藻礁及中油天然氣三接棧橋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

中選會今（11日）舉辦全國性公民投票意見最後一場發表會，民進黨籍立委洪申翰擔任反方代表時表示，不管是哪一個三接方案，都面臨「藻礁生態保育、快速減煤減空污、供電的風險管理」等三張考卷擺在眼前，三接遷移讓藻礁保育拿到接近滿分，其他兩科則死當，但三接外推方案搭配能源管理政策，三張考卷都可以拿到85分以上，也是目前最佳方案。

四大公投案將在下週六（18日）日投票，中選會今天下午舉行最後意見發表會，公投第20案為「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」，也就是三接對大潭藻礁影響性，正方為珍愛藻礁公投領銜人潘忠政，對上反方代表民進黨籍立委洪申翰。

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▼洪申翰認為三接外推是最好方案。（圖／翻攝公視直播）

▲▼洪申翰認為三接外推是最好方案。（圖／翻攝公視直播）

洪申翰一開始首先指出，「非核減煤護藻礁」是潘忠政與很多環境組織的重要目標，也是自己投入環境運動與工作上非常重要價值，這也是執政團隊在能源政策設定上要達成的目標，在非核部分，台灣處在地震帶上，使用核電風險免非常高，經不起一次核電風險，目前隨核電機組陸續除役，達不到安全標準核四也不該使用，達到上述目標。

洪申翰接著以燃氣在能源轉型的角色談到，使用更多燃氣，可以減少使用燃煤並降低碳排放，若三接按照計畫完工，大潭電廠有足夠氣源發電，多出一些天然氣發電，取代中南部舊的燃煤機組，進一步改善中南部空氣品質，相反的，若三接無法如期完工，大潭電廠每年會少發130幾億度電，等於中南部電廠要多燒500萬噸的燃煤來發電。

此外，洪申翰分析，由於天然氣可快速升降載的特性，現在需要更多燃氣來供電風險管理，燃氣在一兩個鐘頭內就可到滿載，相當適合搭配太陽光電等再生能源，補此之間是很好的互補與組合，在能源轉型過程，是非常有效工具，也是笨重的核電無法取代，因為核電從零到滿載要三天以上時間，故足夠燃氣可以好好管理供電系統，尤其在極端氣候下，高溫高熱造成電力系統威脅，更凸顯燃氣系統的重要性。

不過，洪申翰提醒，若把三接遷移到台北港等地區，要花很大代價，至少要十年以上，將導致中南部空污改善有十年的延誤，對中南部居民是沉重影響，也將導致供電風險管理失去一個重要籌碼，將導致「非核減煤護藻礁」更難以兼顧。

洪申翰表示，從馬政府時代，大潭藻礁核定232公頃版本，要把潮間帶藻礁全部挖掉，但蔡政府一路縮減面積，到2018年提出岸上縮減到23公頃的方案，有些人認為還要破壞約1成藻礁，這是不正確理解，因為都是利用早年開發的區域，最珍貴的G1、2藻礁區，也就是潘忠政提到的珍貴藻礁區，現在全部閃避掉及保留下來。

至於海底藻礁部分，洪申翰說，政府今年五月提出離岸1.2公里，成為名符其實的離岸接收站，再度閃避將近99%的海底藻礁礁體，儘管三接拉管需要興建棧橋，也僅影響0.4公頃，但已經將影響藻礁降低到1%以下，凸顯政府若不是為了保護藻礁與理解其價值，不會一直修改方案，並閃避藻礁的礁體。

洪申翰指出，現有外推方案，唯一可能影響，僅有0.4公頃，也低於1%，而遷移三接代價不小，外推方案對藻礁與生態影響降到最低，現在方案是最好方案，年初曾投入公投連署的環保團體或環境專業者，也有同樣判斷，

洪申翰也提醒，不管是哪一個三接方案，都有「藻礁生態保育、快速減煤減空污、供電的風險管理」等三張考卷擺在眼前，三接遷移可以讓藻礁保育拿到接近滿分，但對於其他兩張考卷，掉到50分以下，變成一科獨強、兩科死當，但若是外推方案，則三張考卷都可以拿到85分以上，也希望大家了解，每一張考卷背後，都有一大群報著期待與需要照顧的人。
 

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