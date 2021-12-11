「安心接種專案」移民署受理1464案件　滯台10年菲國女士好感謝

▲政府推動逾期停（居）留外來人口安心接種專案，成功受理1464件案例。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）



記者邱忠岳、林彥臣／台北報導

菲律賓籍女士瑪麗（化名）以商務事由訪臺，因嚮往臺灣經濟及生活環境，至今滯臺10年靠打工維生未有合法身分，今（11）日由友人陪同至臺北車站施打疫苗，行前多方確認政府「安心接種專案」不查處的規定，完成施打後仍不敢置信，直呼「好感謝」，讓在臺外來人口在疫情嚴峻無助之中感受到滿滿的溫暖。

政府推動逾期停（居）留外來人口安心接種專案，於110年12月5日至12日在臺北火車站設立大型施打站，並發給全聯購物券100元，失聯移工及大眾熱烈響應，截至12月11日週六下午為止，移民署在臺北車站總共受理2355件諮詢案件，其中並受理1464件統一證號配賦，成功協助當事人疫苗施打。

移民署長鐘景琨在該署北區事務大隊大隊長林澤謙及臺北市服務站主任蘇慧雯等人的陪同下，於11日至現場視察時強調該署秉持服務精神，並重申四不原則，致力為全國提高疫苗覆蓋率努力。他表示，移民署為了協助有身份確認問題之外來人口，主動報請指揮中心同意，在車站大廳開設專案櫃檯，多達二十個窗口主動協助外來人口確認身分，並宣達「不收費、不通報、不作為查處依據及不管制」之四不原則。