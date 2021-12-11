竹中竹女模擬公投6成同意竹竹併　林智堅：大新竹為跨世代期望

▲竹中竹女近日在校內舉辦模擬公投。（圖／竹中班聯會提供）

地方中心／綜合報導

公投在即，新竹女中與新竹高中班聯會也發起今年全國首件高中生模擬公投活動，除核四、萊豬兩月底公投議題，更選擇當紅地方議題「竹竹合併升格」、「竹竹苗合併升格」進行投票，結果竹竹併6成同意、竹竹苗併則高達8成不同意，林智堅市長得知結果，也肯定學生自主公民參與，他說，顯示大新竹合併升格已是跨世代的期望。

新竹市2大明星高中竹中竹女近日在校內舉辦模擬公投，投票結果出爐，竹竹合併獲6成同意、竹竹苗合併高達8成不同意；核四重啟跟反萊豬皆為同意大於不同意，又以反萊豬案差距最小不到9%。

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竹中班聯會主席張哲旻受訪時說，因學生多來自竹苗地區，所以挑選與生活習習相關的竹竹併、竹竹苗併，讓大家更關心並參與時事，對於公投選擇，他說，自己身為苗栗人，希望竹竹苗併，否則苗栗夾在兩直轄市間，經濟發展恐更困難。

來自竹市的竹中陳姓同學則表達，自己支持竹竹併，認為會竹竹生活圈重疊，園區跨兩縣市，縣市連結緊密，在合併上較可行，他也說，合併議題是同學間討論度最高的議題。

▲竹竹合併獲6成同意；不同意則高達8成。（圖／竹中班聯會提供）

高二李同學為竹市人，投下同意竹竹合併升格，但不同意納入苗栗，主要是認為同儕間不會刻意區分是竹市還是竹縣人，且竹竹合併升格可增加整體資源與公務員待遇，吸引更多優秀人才，也不約而同憂苗栗負債多，納入無助發展。

竹女班聯會學權兼公投總召陳詩涵總結，這次公投結果與民調結果相差不大，尤其是縣市合併議題。

針對竹中、竹女模擬公投活動，林智堅市長肯定說，這項民主體驗活動非常有意義，展現年輕世代對公民參與議題的關心與意見，結果顯示6成以上的年輕朋友支持大新竹合併升格，由此顯示大新竹合併升格是跨世代的期待。

林智堅市長表示，近來走訪科技產業並和各領域交流，聽到企業及民眾都關心這項議題發展，且有許多人希望能盡速促成此事，並提出升格後諸如交通、經濟、教育、文化等方面建議，反應十分熱烈。

他說，很重視這座城市新一代市民的心聲，1218公投後會繼續朝大新竹民意來努力推動，也希望更多朋友一起加入。

竹中與竹女班聯會模擬公投，共計466人投票，總投票率12.34%，除竹竹併升格、竹竹苗併議題外，核四重啟同意票59.3%（267票）、不同意票40.67%（183票）；反萊豬進口同意票54.44%（245票）、不同意45.56%(256票)。